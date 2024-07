Codename Lasso: Neue Sonos-Soundbar im Anmarsch

Falls sich jemand fragt, warum Sonos nicht viel auf die Fehlerbehebung bei älteren Geräten gibt: Der Anbieter will neue Hardware verkaufen. Als nächstes steht offenbar ein Nachfolger für die Soundbar Sonos Arc auf dem Programm.

Chris Welch vom Magazin The Verge ist schon seit geraumer Zeit bestens informiert, wenn es um anstehende Produktneuheiten von Sonos geht. Jetzt hat Welch die ersten Daten zum kommenden Soundbar-Flaggschiff von Sonos parat und legt zudem noch ein paar frühe Fotos einer Beta-Version der Soundbar bei.

„Lasso“-Bilder: The Verge / Unser Titelbild zeigt noch die Sonos Arc

Das künftige Soundbar-Topmodell von Sonos hört auf den Codenamen „Lasso“ und läuft intern mit der Modellnummer S45. Rein äußerlich unterscheidet sich das neue Gerät nur unwesentlich von der vor vier Jahren vorgestellten Sonos Arc, allerdings hat der Hersteller das Innenleben der Soundbar komplett überarbeitet. Sonos setzt dabei offenbar erstmals auf die Technologie des vor zwei Jahren übernommenen niederländischen Lautsprecher-Herstellers Mayht. Sonos kommentierte damals, dass Mayht einen neuen, revolutionären Ansatz für Audio-Transducer entwickelt habe.

Auch preislich neues „Topmodell“

Die damit verbundenen Verbesserungen dürften sich allerdings deutlich auf den Preis der neuen Soundbar auswirken. Inoffiziell macht hier die Zahl von mindestens 1.200 Dollar die Runde. Die Sonos Arc wird in den USA dagegen bereits für 899 Dollar angeboten (hier 999 Euro) und das kleinere Modell Beam 2 bekommt man schon für 499 Dollar.

Abgesehen von den verbesserten inneren Werten wird die neue Soundbar von Sonos auch die Möglichkeit zum direkten Bluetooth-Streaming bieten. Diese Erweiterung sollte allerdings nicht überraschen, Sonos integriert diese Option inzwischen mehr oder weniger standardmäßig in neue Geräte.

Markteinführung wohl noch in diesem Jahr

Der Arc-Nachfolger soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Insofern sollten alle Nutzer, die mit dem Gedanken an den Kauf einer Sonos Arc spielen, vielleicht einfach noch ein Weilchen warten. Unabhängig davon bleibt zu hoffen, dass Sonos zu allererst die seit der Umstellung auf sein neues App-System vorherrschenden Probleme in den Griff bekommt.