Daten, Displays und Strom über eine Verbindung

Satechi bringt Thunderbolt-5-Kabel für hohe Datenraten
Der Zubehörhersteller Satechi bietet mit dem Thunderbolt 5 Pro Cable ein neues Verbindungskabel an, das Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung über eine einzige USB-C-Verbindung kombiniert. Das Kabel entspricht dem aktuellen Thunderbolt-5-Standard und richtet sich an Nutzer mit leistungsfähigen Macs und mehreren angeschlossenen Geräten.

Thunderbolt 5 erhöht die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit deutlich gegenüber älteren Versionen. Das Kabel erreicht laut Hersteller bis zu 80 Gigabit pro Sekunde bei gleichzeitiger Datenübertragung in beide Richtungen. In Szenarien mit überwiegend einseitigem Datenverkehr sind bis zu 120 Gigabit pro Sekunde möglich. Zusätzlich unterstützt das Kabel PCIe-Datenverbindungen mit bis zu 64 Gigabit pro Sekunde, was etwa für schnelle externe Laufwerke oder Erweiterungsgehäuse relevant ist.

Auch für die Bildausgabe ist das Kabel ausgelegt. Es kann hochauflösende Monitore bis 8K ansteuern. Abhängig vom Betriebssystem lassen sich bis zu zwei 8K-Bildschirme oder mehrere 4K-Displays anschließen.

Abwärtskompatibel zu älteren USB-C-Geräten

Neben der hohen Datenrate dient das Kabel auch als universelle Verbindungslösung: Es ist kompatibel zu Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 sowie zu USB4 und älteren USB-C-Standards. Dadurch kann es auch mit bestehenden Geräten verwendet werden, selbst wenn diese den neuen Standard nicht unterstützen.

Über USB-C Power Delivery stellt das Kabel eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt bereit. Damit lassen sich auch leistungsstarke Notebooks wie das MacBook Pro 16 Zoll und andere Geräte direkt über die Verbindung mit Energie versorgen.

Das Kabel ist einen Meter lang und verfügt über eine geflochtene Ummantelung sowie verstärkte Anschlüsse. Laut Hersteller eignet es sich unter anderem für aktuelle Mac-Modelle und USB-C-fähige iPads sowie für verschiedene Windows-Notebooks. Das Thunderbolt 5 Pro Cable ist ab sofort erhältlich und wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 44,99 Euro angeboten.

Zuletzt hatte Satechi mit der Slim EX eine flache Multi-Device-Maus für Mac-Nutzer auf den Markt gebracht.

25. Feb. 2026 um 09:29 Uhr von Nicolas


  • Ungeachtet dessen, dass ich aktuell keinen Bedarf an so einem Kabel habe, finde ich aber gut, dass auf dem Stecker ein Hinweis auf die TB-Klasse aufgedruckt ist.

