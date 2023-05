Tschüss Magenta: Smart Speaker der Telekom wird eingestellt

Der Telekom Smart Speaker wird am 30. Juni 2023 sein letztes Update erhalten und in der Folge sämtliche Online-Funktionen verlieren.

So richtig überraschend dürfte diese Nachricht für niemand kommen. Es ist schon seit geraumer Zeit auffällig ruhig um dieses Projekt der Telekom geworden. Schon zum zweiten Geburtstag des Geräts haben wir auf dessen geringe Verbreitung hingewiesen , die Telekom hatte damals noch versucht, den Verkauf unter anderem mit deutlichen Preissenkungen und Sonderaktionen anzukurbeln. Der Lautsprecher war in seiner Standardversion erst für 150 Euro und später für 100 Euro im Handel, die Mini-Variante war für vergleichsweise günstige 20 Euro zu haben.

