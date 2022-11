TripMode 3.2 integriert Live-Anzeige der Datennutzung

TripMode wird in den Preisstufen 14 Euro für Einzelnutzer, 20 Euro für zwei Geräte und 49 Euro für bis zu fünf Geräte inklusive Windows angeboten. Alternativ dazu lässt sich TripMode auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp nutzen. Die aktuelle Version steht bereits bei den Entwicklern und über Setapp zum Download bereit und sollte in Kürze auch im Mac App Store verfügbar sein. Nach dem Download bei den Entwicklern lässt sich die App eine Woche lang kostenlos testen.

Mit der neuen Version 3.2 bauen die Entwickler von TripMode die bestehenden Funktionalitäten weiter aus. Ein neuer „Bandwith Monitor“ zeigt zusätzlich zum Gesamtverbrauch die Geschwindigkeiten aktiver Anwendungen beim Upload oder Download in Echtzeit an und bietet so eine zusätzliche Option, jene Apps zu identifizieren, die übermäßig Bandbreite belegen.

Damit verbunden lässt sich auch ein Pluspunkt in Sachen Sicherheit ausmachen. Beispielsweise kann man mithilfe von TripMode gezielt steuern, welche Anwendungen sich in einem nicht vertrauenswürdigen Netz mit dem Internet verbinden dürfen und dabei sensiblere Dienste außen vor lassen.

TripMode zielt in erster Linie auf Besitzer von mobilen Apple-Computern und unterstützt dabei, den Datenverbrauch bei der Arbeit mit den Geräte zu kontrollieren sowie generell die Netzwerkaktivitäten seines Computers zu überwachen. So ist es mit der App beispielsweise möglich, den Netzwerkzugriff auf ausgewählte Anwendungen zu beschränken, um hier etwa bei Zugreisen, generell schlechter Netzwerkverbindung oder begrenztem Datenvolumen Prioritäten zu setzen.

