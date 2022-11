UniFi Netzwerk-Software 7.3: Einfaches VPN und mehr Kontrolle

Im Zusammengang mit der im Video gezeigten UniFi Netzwerk-Software 7.3 ist zu erwähnen, dass diese noch nicht für alle Hardware-Komponenten des Herstellers verfügbar ist. So müssen sich Besitzer einer UniFi Dream Machine oder der UniFi Dream Machine Pro noch gedulden, bis deren Betriebssysteme direkt von dem hier noch aktuellen UniFi OS 1.12 auf Version 2.4 angehoben werden. Die Installation der Netzwerk-Software 7.3 wird vor diesem Update nicht empfohlen. Die UniFi Network Application liegt aktuell in Version 7.3.76 vor.

