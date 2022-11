Mac-App GrandTotal setzt in Version 8 komplett auf Abo

GrandTotal ist in Version 8.0 verfügbar. Die Mac-Anwendung zur Rechnungsstellung und dem Verfassen von Angeboten steigt mit der Aktualisierung verbunden vollständig auf ein neues Lizenzmodell um. Von Version 8 an lässt sich GrandTotal nicht mehr per Einmalkauf erwerben, sondern setzt auf monatliche oder jährliche Abo-Zahlungen.

