Neue Hardware in gut zwei Wochen
Apple-Event am 4. März: Neue Hardware in wahrscheinlich 16 Tage
Apple hat damit begonnen, ausgewählte Medienvertreter zu einem Vor-Ort-Termin nach New York und weiteren Standorten einzuladen. Das Event ist für den 4. März 2026 um 9 Uhr Ortszeit angesetzt (also 15:00 Uhr deutscher Zeit) und wird von Apple selbst als „Apple Experience“ bezeichnet.
Anders als bei klassischen Produkteinführungen per Livestream setzt der Konzern diesmal erneut auf ein persönliches Format.
Aus heutiger Sicht deutet vieles darauf hin, dass Apple dort die neue Hardware vorstellen wird, an deren unmittelbar bevorstehende Präsentationen wir erst im Laufe des Vormittags noch mal erinnert haben.
Hardware-Vorstellungen im März
Die Einladung passt zeitlich zu mehreren Produktgerüchten: So wird etwa die Vorstellung des iPhone 17e erwartet, Apples neues Einstiegsmodell, das preislich erneut bei rund 699 Euro liegen dürfte und erstmals MagSafe unterstützen soll.
Im Fokus dürften jedoch neue Macs stehen. Erwartet werden aktualisierte Varianten des MacBook Pro mit leistungsfähigeren Versionen des M5-Chips. Aktuell bietet Apple das Pro-Notebook nur mit dem Basismodell des Prozessors an, während die leistungsstärkeren Konfigurationen noch auf M4 Pro und M4 Max setzen. Auch ein Update des MacBook Air gilt als wahrscheinlich.
Mit günstigem Einstiegs-Mac?
Besonders spannend ist der mögliche Auftritt eines neuen, günstigeren MacBook-Modells. Der Preis soll deutlich unter 1.000 Dollar liegen, das Gehäuse weiterhin aus Aluminium bestehen und in mehreren auffälligen Farben angeboten werden.
Ein persönliches Event würde gut zu einer solchen Neupositionierung passen. Bereits in der Vergangenheit hat Apple neue Produktlinien oder strategische Kursänderungen bevorzugt vor Ort vorgestellt, um Journalisten die Geräte direkt ausprobieren zu lassen.
Ob Apple den Termin am 4. März ausschließlich für Hardware nutzt oder zusätzlich Software-Themen aufgreift, bleibt offen. Angesichts der zuletzt verschobenen Erweiterungen von Apple Intelligence und der anstehenden Updates für iOS 26.4 und iPadOS 26.4 wäre auch eine Kombination denkbar.
Spannend bei all den Gerüchten – mit einem Event hat kaum einer gerechnet
„Der Preis soll deutlich unter 1.000 Dollar liegen..“ also 999€?
1000 USD wären jetzt gerade mal 843,50 EUR. Ohne Steuer.
Womit wir wieder bei 999€ brutto wären.
Und wer hat derzeit überhaupt Bock dort einzureisen?
Das ist doch ein Event für Pressevertreter und Co.
Die Einladungen sind nicht nicht „an die Allgemeinheit“. Wie soll das auch gehen?
Inzwischen ist doch niemand mehr davor gefeit, nicht einreisen zu dürfen in die USA.
Das dürfte dann den jeweiligen Influencer richtig ärgern!
Die Einladungen für europäische Journalisten sind für London.
Ich sofort ! Trotz all dem medialen politischen hick hack würde ich mir nicht einen schönen Urlaub in Florida vermiesen lassen. Das einzige was mich wahrscheinlich verdächtig erscheinen lässt bei den Kontrollen wäre das ich keine sozialen Medien benutze .
Bin erst vor kurzen zurück gekommen gibt da schon ein paar schöne Ecken…
Und Apple TV?
AppleTV 8K Ultra bitte…
Ich gehe langsam davon aus, dass hier auf das neue Siri gewartet wird. Leider.
Das riecht arg nach einem neuen Produkt, abseits des normalen Portfolios. Der HomePod mit Display oder ein komplett neuer Apple TV? Es gab auch mal ein Gerücht zu einer Kamera.
Apple lädt nach Big Apple?
Warum nicht Cupertino, wie sonst?
Sparmaßnahme :-D
Vermutlich weil Tim seinen Freund den hirntoten Orangenmann in seinem Ar**h…ähm im Trump Tower treffen will
Kennst du schon Korrdula? Ihr wärt ein Traumpaar.
@Klabusterbär sehr konstruktiver und sinnvoller Beitrag zur Diskussion.
Weil es keine offizielle Keynote ist.
Eher ein Presseevent in Live.
Hat nichts mit Herr Trump oder anderweitiger Politik zu tun.
Bei den amerikanischen BigTech Unternehmen hat zur Zeit alles mit dem orangenen Verbrecher zu tun..
Kennst du schon den Klabusterbär? Ihr wärt ein tolles Paar!
Kennst du schon Vulle? Der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte weil er einfachste Zusammenhänge nicht versteht und trotzdem hier rumtrollt?
@Vulle
Weil sie es können;)
Das neue MacBook wird interessant und erklärt vielleicht auch warum das „alte“ MacBook Air zu so niedrigen Preisen rausgehauen wurde.
Ich nehme an die nächsten Macbook Airs und Pros bekommen vielleicht Touchdisplay.
Da muss was neues kommen um die Preisdifferenz zum Einstiegs MacBook zu rechtfertigen.
Früher hielt ich touch für unnötig,
Aber nachdem ich mein iPad Air nur noch mit dem Magic Keyboard benutzte gefiel mir die Kombi Bedienung.
Touch bekommt erstmal nur das große MacBook Pro, also mit komplettem Redesign und M6 Pro/Max dazu.
Das Air definitiv nicht. Hier gehen sie mit größeren/besseren Displays ins Rennen, mehr Anschlüssen und einem besseren Chip. Vermutlich ist auch RAM und Akku potenter. Das sollte reichen für den Mehrpreis.
Es gibt weitere „Events“, in London zum Beispiel
Wird bestimmt ein iPhone 17pro in ner neuen Farbe haha
wurde das Logo auch CGI-frei generiert, also real gebaut und fotografiert?
Ja das könnte sein
Gibt’s das auch als livestream für das Fußvolk?
Wird das ein übertragenes Live Event oder mehr ein influencer vor Ort Termin ?
Ein neues Apple TV wäre fein.
Mein Geld für ein neue Apple TV steht jetzt schon Monaten rum und wartet ausgegeben zu werden.
Warum geht das so lang?