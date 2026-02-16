Vom Hobby zum Hype: OpenClaw-Gründer wechselt zu OpenAI

Der Entwickler Peter Steinberger, der mit dem KI-Agenten OpenClaw zuletzt viel Aufmerksamkeit erhalten hat, schließt sich OpenAI an. Die Personalie wurde von OpenAI-Chef Sam Altman öffentlich gemacht. Steinberger soll dort an der Weiterentwicklung autonomer KI-Agenten arbeiten, insbesondere an Systemen, die miteinander kooperieren können.

OpenClaw selbst soll trotz des Wechsels als quelloffenes Projekt erhalten bleiben und künftig in einer eigenständigen Stiftung organisiert werden, die von OpenAI unterstützt wird.

Wochenendprojekt mit massiver Aufmerksamkeit

OpenClaw geht auf ein privates Projekt von Peter Steinberger zurück. Wie bereits berichtet, hatte das Werkzeug innerhalb kurzer Zeit zwei Namenswechsel hinter sich, von Clawdbot über Moltbot bis hin zu OpenClaw. Der Agent läuft lokal auf dem eigenen Rechner, nutzt vorhandene KI-Modelle und lässt sich über Messenger-Dienste steuern. Ziel war von Anfang an, wiederkehrende Aufgaben wie Terminorganisation oder einfache Kommunikationsabläufe zu automatisieren, ohne sensible Daten in externe Cloud-Dienste auszulagern.

Mit dem schnellen Wachstum kamen jedoch auch Probleme. Anfang Februar wurden auf der zugehörigen Plattform ClawHub zahlreiche schädliche Erweiterungen entdeckt. Zudem experimentierte das Projekt mit MoltBook, einer Art sozialem Netzwerk für KI-Agenten, das jedoch rasch von Menschen unterwandert wurde.

OpenClaw bleibt offen und unabhängig

In einem Blogbeitrag erläutert Steinberger seine Entscheidung, sich OpenAI anzuschließen. Ihm gehe es weniger darum, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, sondern darum, KI-Agenten für eine breite Nutzergruppe zugänglich zu machen. Dafür seien sichere Strukturen, aktueller Forschungszugang und leistungsfähige Modelle notwendig. Diese Voraussetzungen sieht er bei OpenAI gegeben.

Gleichzeitig betont Steinberger, dass OpenClaw offen bleiben soll. Das Projekt wird in eine Stiftung überführt und soll weiterhin von einer Community aus Entwicklern und Anwendern getragen werden. Die Trennung zwischen seiner Arbeit bei OpenAI und der Weiterentwicklung von OpenClaw soll sicherstellen, dass Nutzer weiterhin Kontrolle über ihre Daten behalten und unterschiedliche Modelle unterstützt werden können.