„Trennt euch vom MacBook“: Microsoft startet Surface Laptop Ultra

Microsoft macht keinen Hehl daraus, wen das neue Surface Laptop Ultra ins Visier nimmt. Das bislang leistungsstärkste Surface-Notebook soll direkt gegen Apples MacBook Pro antreten und setzt dafür erstmals auf NVIDIAs neue RTX-Spark-Plattform. Diese kombiniert ARM-Prozessor, Blackwell-Grafik und gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher in einem Chip.

ARM, Blackwell und bis zu 128 GB Speicher

Der Surface Laptop Ultra besitzt ein 15 Zoll großes Touchdisplay und wird je nach Konfiguration mit bis zu 20 CPU-Kernen, 6.144 GPU-Kernen und 128 GB Unified Memory angeboten. Microsoft spricht von bis zu einem Petaflop KI-Leistung und will damit KI-Modelle mit mehr als 120 Milliarden Parametern lokal ausführen können.

Damit ähnelt der grundsätzliche Aufbau Apples M-Prozessoren: CPU und GPU greifen auf denselben Speicher zu. NVIDIA bringt allerdings sein CUDA-Ökosystem mit, was das Gerät insbesondere für Entwickler, 3D-Anwendungen und lokale KI interessant machen dürfte. Windows läuft auf ARM, klassische x86-Anwendungen werden bei Bedarf über Microsofts Prism-Technik übersetzt.

Auch beim Display sucht Microsoft den Vergleich mit Apple. Das PixelSense-Ultra-Panel erreicht bei HDR-Inhalten kurzzeitig bis zu 2.000 Nits. Microsoft wirbt damit, damit 25 Prozent über dem MacBook Pro mit M5 Pro zu liegen.

Magnetisches USB-C statt eigener Ladebuchse

Ungewöhnlich ist der Ladeanschluss. Microsoft versieht einen normalen USB-C-Port mit einem magnetischen Anschluss für das mitgelieferte Ladekabel. Der Anschluss bleibt dabei vollständig als USB-C-Buchse nutzbar. Hinzu kommen zwei weitere USB-C-Ports, HDMI, USB-A, ein SD-Kartenleser und die Kopfhörerbuchse.

Microsoft hat zudem die Kühlung überarbeitet und verzichtet im Inneren weitgehend auf verklebte Komponenten. Die SSD lässt sich austauschen. Trotz der leistungsfähigen Hardware bleibt das Gehäuse unter 18 Millimeter dick und wiegt weniger als zwei Kilogramm.

„Trennt euch von eurem MacBook“

Dass der Vergleich mit Apple beabsichtigt ist, formuliert Microsoft ungewöhnlich deutlich. Unter der Überschrift „Break up with your MacBook“ bietet das Unternehmen amerikanischen Käufern beim Erwerb eines Surface Laptop Ultra bis zu 1.000 Dollar für ein qualifiziertes MacBook Pro. Erst vor wenigen Monaten hatte Microsoft am anderen Ende des Portfolios günstigere Surface-Modelle nachgelegt.

RTX Spark kostet bis zu 7.000 Dollar

Microsoft bleibt zudem nicht allein. ASUS, Dell, HP, Lenovo und MSI bringen ebenfalls Notebooks mit RTX Spark auf den Markt. Die Einstiegspreise liegen bei 2.599 Dollar, während ein voll ausgestattetes ASUS ProArt P16 mit 128 GB Arbeitsspeicher und 2 TB SSD stolze 6.999 Dollar kostet.

Microsoft selbst verlangt für das Surface Laptop Ultra zwischen 2.599 und 5.899 Dollar. Verkaufsstart ist der 16. Oktober. Einen deutschen Preis hat Microsoft bislang nicht genannt. Noch eine Stufe spezieller ist die ebenfalls vorgestellte Surface RTX Spark Dev Box: Die kompakte KI-Workstation mit 128 GB Speicher kostet 5.999 Dollar und startet im November zunächst ausschließlich in den USA.