Apple Home: LG ist offenbar nur der Anfang

Apples bevorstehende Home-Offensive nimmt weiter Gestalt an. Nachdem wir gestern über gemeinsam mit LG entwickelte Smart-Home-Geräte berichtet haben, zeigen Funde in iOS 27.2, dass die Zusammenarbeit offenbar Teil einer größeren Strategie ist. Apple führt dort eine eigene Kategorie für sogenanntes „Second-Party“-Zubehör – und neben LG findet sich darin inzwischen auch Schneider Electric.

Eine neue Klasse von Home-Zubehör

Die Bezeichnung ist interessant, weil Apple die Geräte damit von gewöhnlichem Matter-Zubehör unterscheidet. Im HomeKit-Code von iOS 27.2 findet sich eine Tabelle namens „secondPartyProducts“. Die dort hinterlegten Geräte erhalten offenbar eine besondere Behandlung durch das Betriebssystem, beispielsweise eigene Grafiken und Einstellungen während der Einrichtung.

Aktuell umfasst die Liste zehn Matter-Produktkennungen. Sechs davon gehören zu LG und verteilen sich auf Varianten eines smarten Türschlosses, eines Thermostats sowie eines Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors. Die Geräte sollen zwar unter LG-Marke verkauft werden, Apple soll an Entwicklung und Gestaltung aber direkt beteiligt gewesen sein.

Schneider kommt mit Thermostat und Sensor

Neu sind vier Kennungen von Schneider Electric, die gerade erst Shelly eingekauft haben. Konkret lassen sich daraus ein „Schneider Home Smart Thermostat“ sowie ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ableiten. Vom Thermostat sind in iOS 27.2 bereits erste, noch vorläufige Elemente für die Einrichtung hinterlegt. Zudem verweist die Konfiguration auf Einstellungen zur Erkennung der räumlichen Nähe.

Ob Apple mit Schneider ähnlich eng zusammenarbeitet wie mit LG, ist noch nicht bestätigt. Die identische Einstufung als „Second Party“ spricht aber zumindest dafür, dass die Produkte enger in Apple Home eingebunden werden sollen als gewöhnliches Matter-Zubehör.

Here’s your first look at home accessories Apple has co-developed with LG. 🧵 1. LG Smart Deadbolt Lock • The keypad rotates to open. You can use the included swivel pin to limit the rotation on one side so it doesn’t touch a wall.

• Settings for Touchpad Light Ring, Door Left Audio Alarm, and Lock Sound Volume.

• Supports automatic unlocking, tap to unlock, emergency power and master codes.

• Fits 2.375 in (60.3 mm) and 2.75 in (69.9 mm) brackets.

• Comes with 2 mechanical keys. — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

LG-Portfolio erstmals fast komplett zu sehen

Parallel sind neue Bilder der gemeinsam mit LG entwickelten Geräte aufgetaucht. Zu sehen sind eine Videotürklingel sowie Innen-, Außen- und Flutlichtkameras. Die Türklingel besitzt offenbar zwei Kameras, wobei die zweite nach unten gerichtet ist und beispielsweise Pakete vor der Tür erfassen könnte.

Die Außen- und Flutlichtkameras verfügen den veröffentlichten Informationen zufolge über Infrarotbeleuchtung, Mikrofone und Lautsprecher. WLAN auf 2,4 und 5 GHz sowie Thread sind ebenfalls vorgesehen. Zuvor waren bereits Bilder von Türschloss, Thermostat und Temperatursensor aufgetaucht. Das Schloss soll unter anderem eine automatische Entriegelung unterstützen.

Damit zeichnet sich zunehmend ein komplettes Zubehör-Ökosystem rund um Apples neue Home-Plattform ab. Apple muss die einzelnen Geräte nicht selbst produzieren, kann über ausgewählte Partner aber offenbar wesentlich stärkeren Einfluss auf Integration und Nutzererlebnis nehmen. Mit LG und Schneider Electric dürfte die Liste der beteiligten Hersteller dabei möglicherweise erst beginnen.