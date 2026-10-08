Matter-Update ist da: Shelly Wall Display wird zur Smart-Home-Zentrale

Shelly hat das bereits zur IFA angekündigte große Matter-Update für seine Wall Displays freigegeben. Mit Firmware 2.8.0 können die neueren Wandpanels Matter-Geräte anderer Hersteller direkt einbinden und steuern. Gleichzeitig lässt sich das Wall Display selbst als Matter-Gerät unter anderem zu Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings und Home Assistant hinzufügen.

Matter-Geräte direkt am Display hinzufügen

Die volle Funktion steht auf den Modellen Wall Display X1i, X2i, XL, U1, S1, S2 und XT zur Verfügung. Nach dem Update lassen sich kompatible Geräte über „Einstellungen“ und den Bereich „Matter Controller“ hinzufügen. Dafür genügt der Matter-Einrichtungscode des jeweiligen Zubehörs.

Befindet sich ein Matter-over-Wi-Fi-Gerät noch nicht im heimischen Netzwerk, kann das Wall Display die Einrichtung auch über Bluetooth übernehmen. Unterstützt werden unter anderem Leuchten, Steckdosen, Jalousien, Thermostate, Ventilatoren und verschiedene Sensoren. Anschließend erscheinen diese wie Shellys eigene Komponenten als Kacheln auf dem Startbildschirm.

Die Geräte können zudem in lokalen Szenen, Automatisierungen und Skripten verwendet werden. Eine Cloud-Verbindung ist dafür nicht erforderlich. Bei Thread-Zubehör gibt es allerdings weiterhin eine Einschränkung: Hier wird zusätzlich ein Thread Border Router benötigt.

Gleichzeitig ein Gerät für Apple Home

Das Wall Display übernimmt mit dem Update beide Seiten des Matter-Standards. Es ist nicht nur Controller, sondern lässt sich selbst als Zubehör in ein bestehendes Smart Home aufnehmen. Je nach Konfiguration werden beispielsweise Relais, Dimmer, Sensorwerte und der Raumthermostat an Apple Home und andere Systeme weitergereicht.

Auch Multi-Admin wird unterstützt. Ein über das Wall Display eingerichtetes Matter-Gerät lässt sich somit zusätzlich mit Apple Home oder einem anderen System koppeln. Dazu erzeugt das Panel einen temporären Matter-Code. Das Wall Display X2i hatten wir euch bereits ausführlicher vorgestellt.

Die Wall Displays der ersten Generation sowie das Wall Display X2 erhalten nicht den kompletten Funktionsumfang. Sie können jedoch Matter-Geräte bedienen, die zuvor über eines der neueren Displays eingebunden und anschließend freigegeben wurden.

X1i derzeit günstiger bei Amazon

Wer ohnehin über ein Shelly-Panel nachdenkt, bekommt das kompakte Wall Display X2i aktuell vergleichsweise günstig. Amazon zeichnet die schwarze Ausführung derzeit mit 144 Euro aus. Das Modell besitzt ein 6,9 Zoll großes Touchdisplay, WLAN 6, Bluetooth 5.0 sowie ein integriertes 5-Ampere-Relais und gehört zu den Geräten, die mit Firmware 2.8.0 den vollständigen Matter-Funktionsumfang erhalten.