Touché 1.1.5: Die virtuelle Touch Bar funktioniert wieder

Also: Wer Interesse an einer virtuellen Touch Bar hat und mit der Alternative, dem Touch Bar Simulator , nicht anfreunden konnte, der zieht sich jetzt die kostenlos erhältliche Touché-Appliaktion von der Projektseite.

Hier bietet sich nun wieder die kostenfreie Mac-Applikation Touché an, die in den zurückliegenden Monaten leider nicht mehr mit der Schlagzahl der von Apple ausgegebenen macOS-Updates mithalten konnte und irgendwann zu funktionieren aufhörte.

Etwa weil man das Problem eines Familienmitgliedes nachvollziehen will. Weil man gerade am iMac arbeitet, aber ein Screenshot der Touch Bar anfertigen muss. Oder weil man vielleicht gerade im Markt für einen neuen Mac ist und sich noch mal ein Bild davon machen möchte, mit welchen Mehrwert Apples Touch Bar den persönlichen Arbeitsalltag bereichern kann.

