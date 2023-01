TotalFinder, SuperDuper und ToothFairy in neuen Versionen

Hier kümmert sich die neue Version 2.8.3 in erster Linie um ein Problem, aufgrund dessen sich die Audioausgabe am Mac teils nicht ändern lässt, wenn ein neues Gerät verbunden wird. Dem Entwickler zufolge handelt es sich hier aber weiterhin nur um einen Workaround für einen Fehler in Apples Betriebssystem.

Auch ToothFairy , eine Mac-Anwendung, mit deren Hilfe sich AirPods und andere Bluetooth-Geräte am Mac besser verwalten lassen, ist in einer neuen Version verfügbar.

Die Mac-App TotalFinder präsentiert sich in der neuen Version 1.15.0 mit macOS 13 Ventura kompatibel. Dieses Update ist allein schon deshalb bemerkenswert, weil die Entwickler vor zwei Jahren eigentlich schon kapitulieren wollten und sich nicht in der Lage sahen, die Apple-Prozessoren und die neuen Versionen von macOS zu unterstützen.

