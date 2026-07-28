Toniebox Lite: Neue Hörbox für unterwegs startet

Mit der Toniebox Lite erweitert Tonies sein Angebot um eine kleinere und leichtere Hörbox für unterwegs. Das neue Modell konzentriert sich auf die Wiedergabe klassischer Tonie-Inhalte und verzichtet auf mehrere Zusatzfunktionen der Toniebox 2. Der Verkaufsstart erfolgt zunächst in den USA und Kanada. Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland sollen im Herbst folgen. Für Deutschland gibt es bislang weder einen Termin noch einen Preis, in den USA kostet die kleine Box 79 Dollar.

Bekannte Technik im kleineren Format

Die Toniebox Lite ist mit allen bisher veröffentlichten Tonie-Figuren kompatibel. Kinder stellen die Figuren wie gewohnt auf die Oberseite der Box, um Hörspiele oder Musik abzuspielen. Über die Tonies-App können Eltern unter anderem Lautstärkegrenzen festlegen und die Wiedergabe verwalten.

Im Gegensatz zur Toniebox 2 fehlen jedoch mehrere Komfortfunktionen. Auf den Spielemodus Tonieplay, den Leuchtring sowie Nachtlicht, Einschlaftimer und Sonnenaufgangswecker verzichtet das neue Modell. Die Lite-Version richtet sich damit vor allem an Familien, die bereits Tonie-Figuren besitzen und eine zweite, kompaktere Box für Reisen oder das Kinderzimmer suchen.

Yoto bleibt die flexiblere Alternative

Mit der neuen Hörbox tritt Tonies auch gegen Geräte wie den Yoto Mini an. Beide setzen auf ein kompaktes Format zum Mitnehmen. Beim Funktionsumfang unterscheiden sich die Systeme jedoch deutlich.

Wie bereits beim Test des größeren Yoto Players deutlich wurde, können dort eigene MP3-Dateien, selbst aufgenommene Geschichten, Podcasts und sogar Onlineradio auf wiederbeschreibbaren Karten gespeichert werden. Diese Karten bieten deutlich mehr Speicherplatz für längere Hörinhalte als Kreativ-Tonies und sind zudem günstiger.

Die Toniebox bleibt dagegen eng an ihr eigenes Ökosystem gebunden. Eigene Inhalte lassen sich zwar über Kreativ-Tonies speichern, deren Kapazität ist jedoch begrenzt. Podcasts und frei wählbare Radiostreams werden weiterhin nicht unterstützt. Bereits in unserem Alltagstest der Toniebox 2 hatten wir diese Einschränkungen kritisiert und uns statt neuer Spielfunktionen mehr Offenheit bei den Hörinhalten gewünscht.

Die Toniebox Lite macht das bestehende System damit vor allem mobiler. Wer bereits viele Tonie-Figuren besitzt, erhält eine handlichere Zweitbox. Familien, die eigene Hörinhalte nutzen und ihre Audiobox über viele Jahre flexibel einsetzen möchten, finden im Yoto-System derzeit weiterhin die vielseitigere Lösung.