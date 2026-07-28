Sicherheitsupdates auch für ältere Macs
macOS Tahoe 26.6 schließt zahlreiche Sicherheitslücken
Apple hat neben iOS 26.6 auch macOS Tahoe 26.6 veröffentlicht. Das Update steht über Systemeinstellungen > Allgemein > Softwareupdate bereit und bringt nach Angaben des Unternehmens vor allem Sicherheitskorrekturen. Neue Funktionen sind nicht enthalten.
Wird vorbereitet: Siri AI auf dem Mac
Bereits während der Betaphase der aktuellen System-Updates hatte sich abgezeichnet, dass Apple die aktuelle Betriebssystemgeneration nur noch pflegt und gleichzeitig den Übergang zu macOS 27 sowie iOS 27 vorbereitet.
Wie schon beim iPhone optimiert Apple auch unter macOS den Spotlight-Index. Die Suchfunktion soll damit auf die nächste Betriebssystemgeneration vorbereitet werden. Im Alltag bleibt diese Änderung zunächst weitgehend unsichtbar. Sie soll jedoch dafür sorgen, dass Siri AI nach dem Update auf macOS 27 schneller auf lokale Inhalte zugreifen kann.
Mehr als 150 Schwachstellen behoben
Deutlich wichtiger als die technischen Vorbereitungen sind die zahlreichen Sicherheitskorrekturen. Nach den jetzt veröffentlichten Sicherheitsdokumenten schließt macOS Tahoe 26.6 mehr als 150 Schwachstellen. Betroffen sind unter anderem der Systemkern, WebKit als Grundlage von Safari, Netzwerkfunktionen sowie verschiedene Systemkomponenten.
Auch Nutzer älterer Macs erhalten entsprechende Aktualisierungen. Apple stellt parallel macOS Sequoia 15.7.8 und macOS Sonoma 14.8.8 bereit. Damit werden viele der gleichen Sicherheitsprobleme auch auf Geräten behoben, die nicht auf macOS Tahoe aktualisiert werden können.
Parallel hat Apple außerdem iPadOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 und visionOS 26.6 veröffentlicht. Alle Updates enthalten umfangreiche Sicherheitskorrekturen.
Versteckte Änderungen in macOS 26.5
Mit macOS Tahoe 26.5 hatte Apple zuletzt noch einige kleinere Funktionsverbesserungen nachgereicht. So können neuere Modelle von Mac mini, Mac Studio und iMac seitdem nach dem Anlegen der Stromversorgung automatisch starten. Außerdem korrigierte Apple das Verhalten der MagSafe-Ladeanzeige bei aktivierter Ladebegrenzung. Die LED signalisiert seitdem auch dann den Abschluss des Ladevorgangs korrekt, wenn das MacBook den Akku bewusst nicht bis 100 Prozent lädt.
Eine bessere Spotlight-Suche würde mich auch jetzt schon freuen. iCloud Dokumente inkl. Numbers oder Pages Dateien werden sehr langsam gefunden. Und auch Spotlight Kurzbefehle werden oft von irrelevanten Ergebnissen aus den Systemdiensten überlagert.
Bei mir hat es vor einiger Zeit leider den Index zerschossen. Ohne mein Zutun. Finden ist ein Glücksspiel geworden.
Den kann man Genz einfach neu aufbauen: Geh in die Systemeinstellungen – Spotlight. Dort ganz unten auf „Datenschutz der Suchfunktion…“. Und zieh dann das Icon Deiner SSD (Macintosh HD) in den Bereich „Spotlight soll nicht an diesen Orten suchen“ und klick auf „Fertig“. Das bewirkt, dass der gesamte Index deiner SSD gelöscht wird. Anschließend wieder in „Datenschutz der Suchfunktion…“, den Eintrag mit dem Namen deiner SSD markieren und ihn mit dem Minus-Button wieder entfernen und auf „Fertig“ klicken.
Danach baut sich der Index von Null weg wieder auf (was ein paar Stunden dauern kann – am besten, den Mac nicht ausschalten in der Zeit. Dann sollte alles wieder funktionieren.
Und Sequoia hat auch ein Update für Safari und fürs OS bekommen.
Ah ok. Steht eh unten im Text. Überlesen, sorry.
Moin zusammen,
ist Tahoe jetzt eigentlich ausgereift, oder sollte man OS 26 auslassen und auf OS 27 warten?
Bin noch auf Sequoia und habe nichts vermisst …
Moin,
ich bin am Wochenende auf allen Geräten umgezogen und bin etwas genervt … mich nerven keine bugs o.ä. sondern die graphische Gestaltung bzw. die neue Anordnung von „Bedienknöpfen“ :-) z.B. in den Kontakten …
Ich bin das erste Mal echt sehr enttäuscht und fast verärgert … für mich wurde das iOS verschlimmbessert …
Danke Ummel, so habe ich das aus anderen Berichten auch rausgelesen.
Mein Beileid für die vielen Sicherheitslücken, die bei Dir offen sind.
Wieso? Welche Sicherheitslücken? Es gab doch gerade ein Sicherheitsupdate für Sequoia!
Läuft problemlos und alleine der offenen Sicherheitslücken wegen würde ich mein OS stets aktuell halten.
Ich habe mal eine Frage: ich bin auf 26.4.1 und wenn ich die vorletzte oder die heute neu veröffentlichte Version installiere, läuft die Installation durch, aber mein Mac mini M1 2020 meldet sich nach dem Neustart mit der alten Version und bietet wieder das Update an. Ich habe auch versucht, über das Terminal zu installieren. Hier gibt es dann einen Abbruch. Hat jemand eine Idee? Durch googeln oder KI befragen ist nichts rausgekommen. Habe wenig Lust, alles neu zu installieren.