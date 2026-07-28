macOS Tahoe 26.6 schließt zahlreiche Sicherheitslücken

Apple hat neben iOS 26.6 auch macOS Tahoe 26.6 veröffentlicht. Das Update steht über Systemeinstellungen > Allgemein > Softwareupdate bereit und bringt nach Angaben des Unternehmens vor allem Sicherheitskorrekturen. Neue Funktionen sind nicht enthalten.

Wird vorbereitet: Siri AI auf dem Mac

Bereits während der Betaphase der aktuellen System-Updates hatte sich abgezeichnet, dass Apple die aktuelle Betriebssystemgeneration nur noch pflegt und gleichzeitig den Übergang zu macOS 27 sowie iOS 27 vorbereitet.

Wie schon beim iPhone optimiert Apple auch unter macOS den Spotlight-Index. Die Suchfunktion soll damit auf die nächste Betriebssystemgeneration vorbereitet werden. Im Alltag bleibt diese Änderung zunächst weitgehend unsichtbar. Sie soll jedoch dafür sorgen, dass Siri AI nach dem Update auf macOS 27 schneller auf lokale Inhalte zugreifen kann.

Mehr als 150 Schwachstellen behoben

Deutlich wichtiger als die technischen Vorbereitungen sind die zahlreichen Sicherheitskorrekturen. Nach den jetzt veröffentlichten Sicherheitsdokumenten schließt macOS Tahoe 26.6 mehr als 150 Schwachstellen. Betroffen sind unter anderem der Systemkern, WebKit als Grundlage von Safari, Netzwerkfunktionen sowie verschiedene Systemkomponenten.

Auch Nutzer älterer Macs erhalten entsprechende Aktualisierungen. Apple stellt parallel macOS Sequoia 15.7.8 und macOS Sonoma 14.8.8 bereit. Damit werden viele der gleichen Sicherheitsprobleme auch auf Geräten behoben, die nicht auf macOS Tahoe aktualisiert werden können.

Parallel hat Apple außerdem iPadOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 und visionOS 26.6 veröffentlicht. Alle Updates enthalten umfangreiche Sicherheitskorrekturen.

Versteckte Änderungen in macOS 26.5

Mit macOS Tahoe 26.5 hatte Apple zuletzt noch einige kleinere Funktionsverbesserungen nachgereicht. So können neuere Modelle von Mac mini, Mac Studio und iMac seitdem nach dem Anlegen der Stromversorgung automatisch starten. Außerdem korrigierte Apple das Verhalten der MagSafe-Ladeanzeige bei aktivierter Ladebegrenzung. Die LED signalisiert seitdem auch dann den Abschluss des Ladevorgangs korrekt, wenn das MacBook den Akku bewusst nicht bis 100 Prozent lädt.