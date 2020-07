Logitech MX: Maus und Tastatur für Mac und iPad

Mit der Maus MX Master 3 und der Tastatur MX Keys bietet Logitech zwei neue und speziell für den Einsatz am Mac und iPad entwickelte Produkte aus seiner Master-Serie an. Die Geräte seien insbesondere für erfahrende Anwender wie Designer konzipiert, die höchste Ansprüche an ihre Werkzeuge haben.

Die beiden neuen drahtlosen Geräte lassen sich nicht nur mit dem Mac, sondern dank iPadOS auch mit Apple-Tablets verwenden. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, alternativ liefert Logitech auch einen Funkadapter mit, der für die Bereitstellung der Verbindung zwischen Tastatur und Rechner verwendet werden kann.

Bei der zum Preis von 109 Euro erhältlichen MX Master 3 für Mac handelt es sich um eine ergonomische Maus mit zwei mechanischem Scrollrädern. Ein hochauflösender Sensor soll die Verwendung auf nahezu jeder Ebene ermöglichen. Der integrierte Akku hält bis zu 70 Tage und kann problemlos auch geladen werden, während die Maus verwendet wird.

MX Keys für Mac ist eine ebenfalls zum Preis von 109 Euro erhältliche Tastatur mit integriertem Ziffernblock, die mit konkaver Tastenform ein bestmögliches Nutzererlebnis bieten soll. Die Helligkeit der hintergrundbeleuchteten Tasten wird durch Sensoren gesteuert, die gleichzeitig auch Finger in ihrer Nähe erkennen und somit eigenständig dafür sorgen, dass die Tastatur bei Benutzung beleuchtet wird. Der integrierte Akku hält bis zu zehn Tage, ohne Beleuchtung sogar bis zu fünf Monate, und wird per USB-C aufgeladen. Die Tastatur verbindet sich über Bluetooth und kann alternativ auch mit einem mitgelieferten Funkempfänger verwendet werden.

Logitech startet heute mit der Vorbestellung und will die neuen Geräte von kommender Woche an ausliefern. Um die Fragen aus den Kommentaren zu beantworten. Im Gegensatz zu der zuvor schon verfügbaren Produktreihe heißen diese nun ausdrücklich „für Mac“ und sind unter anderem mit speziellen Tasten (z.B. „Befehl“) ausgestattet.