Tom-Hanks-Film „Greyhound“: Heimpremiere auf Apple TV+

Der neue Tom-Hanks-Film „Greyhound“ soll seine Premiere auf Apple TV+ feiern. Berichten aus Branchenkreisen zufolge hat sich Apple diese Abmachung mit Sony 70 Millionen Dollar kosten lassen – Apples bislang größter Spielfilm-Einkauf für den hauseigenen Videodienst.

Die Tatsache, dass Greyhound eine digitale Premiere feiert, sollte nicht überraschen. Nach mehreren Verschiebungen will Sony den Film an den Start bringen und die Situation in den Kinos scheint noch auf längere Sicht unklar. Sogenannte „Heimpremieren“ halten schon seit Wochen als Ersatz für die klassischen Kinostarts her und spülen dabei mehr Geld als zunächst erwartet in die Kassen der Studios. Bemerkenswert ist allerdings die geplante Exklusivität auf Apple TV+ – Apple hat den Berichten zufolge mehrere Konkurrenten ausgestochen.

Greyhound sollte Anfang Mai in die Kinos kommen, dann wurde dieser Termin auf Juni verlegt. Wann die Premiere nun auf Apple TV+ stattfindet, ist noch nicht bekannt, es wird allerdings ein zeitnaher Termin erwartet.

Der Film handelt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, Tom Hanks spielt darin einen unerfahrenen Kapitän der U.S. Navy, der einen alliierten Konvoi anführt, der von deutschen U-Booten verfolgt wird. Hanks zeichnet auch für das Drehbuch des Films verantwortlich.

In dieser Woche wurde auch bekannt, dass Apple sich für einen siebenstelligen Betrag die Rechte an der sechsteiligen Doku-Serie „McMillion$“ gesichert hat. Die Filmemacher Brian Lazarte und James Lee Hernandez greifen darin den Millionenbetrug im Zusammenhang mit der McDonald’s-Werbelotterie „Monopoly“ aus den 1990er-Jahren auf.