Chrome 83 bringt verbesserte Sicherheitseinstellungen

Der Webbrowser Chrome ist in Version 83 verfügbar. Die neue Version bietet neben diversen allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen umfassend überarbeitete Privatsphäre-Einstellungen.

Der neu strukturierte Einstellungsbereich „Datenschutz und Sicherheit“ vereinfacht den Zugriff auf die wichtigsten und am häufigsten genutzten Einstellungen aus dieser Kategorie. So findet sich die Option zum Löschen von Browserverlauf, Cookies und weiteren Websitedaten für einfachen Zugriff hier nun an oberster Stelle.

Ähnlich wurde der Unterbereich Website-Einstellungen überarbeitet. Auch hier werden die verschiedenen Optionen nun so präsentiert, dass sich die am häufigsten genutzten Einstellungen zuoberst finden. Chrome bietet fortan auch erweiterte Cookie-Einstellungen sowie die Möglichkeit, Secure DNS zu aktivieren. Letzteres wird bislang nur von Firefox unterstützt und sorgt dafür, dass nicht nur der Besuch von Webseiten, sondern auch schon die Adressanfrage (DNS) verschlüsselt und somit nicht von extern ausspionierbar wird.

Mit dem Update wird auch der Zugriff auf die Chrome-Erweiterungen vereinfacht. Über ein neues Puzzle-Symbol rechts oben neben der Adressleiste lässt sich ein zentrales Extensions-Menü aufrufen.

Das Update auf Chrome 83 steht bereits für Mac, Windows und Linux zum Download bereit. Bis die neuen Funktionen für alle Nutzer zur Verfügung stehen, kann es noch ein paar Tage dauern. Ausführliche Informationen zu den angesprochenen Punkten findet ihr im Google Chrome Blog.