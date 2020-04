Heimkino-Premiere von „Trolls World Tour“ ein Kassenschlager

Die „Heimkino-Premieren“ neuer Filmproduktionen entpuppen sich als durchschlagender Erfolg. Vergangenen Monat hatte Universal als erstes Filmstudio angekündigt, Film-Neuerscheinungen vom ersten Tag an auch über die großen Streaming-Plattformen anzubieten. Das Angebot wird trotz der vergleichsweise hohen Preise sehr gut angenommen. Medienberichten zufolge spielte die digitale Premiere von „Trolls World Tour“ in drei Wochen mehr Geld ein, als der Vorgänger „Trolls“ bei seinem Start vor vier Jahren über fünf Monate hinweg in den Kinos brachte. Die Rede ist von einem Umsatz in Höhe von 100 Millionen Dollar.

Die Meldung schmeckt den ohnehin derzeit schwer gebeutelten Kinobetreibern natürlich gar nicht. Befürchten sie doch, dass der digitale Erfolg zu einem generellen Umdenken in der Branche führen könnte. Die Heimpremieren waren zunächst als Übergangslösung in Corona-Zeiten gedacht, könnten von den Hollywood-Studios aber auch als Testballon genommen werden.

Als direkte Reaktion darauf haben mittlerweile mit AMC und Regal bereits zwei namhafte Kinoketten Beschränkungen in der Zusammenarbeit mit Universal angekündigt. Ob sich die Betriebe damit einen Gefallen tun, sei dahin gestellt. Der digitale Erfolg dürfte so oder so dafür sorgen, dass sich auch weitere Studios ihr Stück vom Kuchen der digitalen Einnahmen abhaben wollen.

Komplette Star Wars Saga auf Disney+

Für eine Überraschung sorgte dieser Tage auch Disney mit der Ankündigung, das finale Kapitel der Skywalker-Saga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ bereits am 4. Mai, also nur vier Tage nach dem heutigen Vertriebsstart für die DVD- und Blu-ray-Version des Films über Disney+ anzubieten.