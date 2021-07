Today at Apple: Workshops jetzt auch auf YouTube

Die von Apple in den Filialgeschäften des Konzerns angebotenen „Today at Apple“-Workshops, in denen Mitarbeiter des Unternehmens Kunden in der kreativen Nutzung von iPhone, iPad und Mac anleiten, werden fortan auch das Video-Portal YouTube erreichen und hier als gewöhnliche Tutorial-Videos zum zeitsouveränen Abruf bereitstehen.

Zeichen-Übungen mit den Peanuts

Den Auftakt macht das 10-minütige Video „Draw Yourself as a Peanuts Character in Pages with a Snoopy Artist“, das als Zeichen-Übung für iPad und Apple Pencil konzipiert wurde. Interessierte Nutzer und Nutzerinnen können hier Charaktere einer der erfolgreichsten Comicserien der 1950er-Jahre nachzeichnen.

Benötigt werden zur Teilnahem lediglich ein iPad, ein Apple Pencil und die Apple-Anwendung Pages. Auf eine spezielle Zeichen-Applikation von Drittanbietern scheint Apple bewusst zu verzichten.

Begleitender PDF-Download

Die Videoanleitung wird zusätzlich von einem PDF-Dokument begleitet, das über unterschiedliche Gesichter, Anziehsachen und Haarfrisuren der Peanuts informiert.

Apple hat angekündigt weitere „Today at Apple“-Folgen auf YouTube abzulegen und will in den kommenden Wochen kreative Projekte aus den Kategorien Foto, Video, Kunst und Design auffahren, wobei in den unterschiedlichen Workshops Wert auf das Vermitteln einzelner Techniken gelegt werden soll.

Erste Experimente während der Pandemie

Während der Coronavirus-Pandemie verlagerte Apple die „Today at Apple“-Workshops erstmals aus seinen Filialgeschäften ins Netz und erntete damit Zuspruch von vielen interessierten Anwendern.

Die gut besuchten Workshops in den hiesigen Apple Stores wurden hingegen schon häufiger ob der lauten Geräuschkulisse kritisiert, die fast immer dem im Hintergrund regulär weiterlaufenden Geschäftsbetrieb geschuldet ist.