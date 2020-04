Kreativ-Workshops: „Today at Apple“ zu Hause

Kostenfreie Kreativ-Kurse im Durcheinander voller Apple-Filialen. „Today at Apple“ ist eines der durch und durch amerikanisch eingefärbten Angebote Cupertinos, die es mit der Zeit auch nach Deutschland geschafft haben.

Da Apples Filialen nun jedoch schon eine ganze Weile geschlossen sind und damit nicht nur Verkauf und Service ruhen, sondern auch die „Today at Apple“-Sessions, hat das Unternehmen inzwischen ersten Online-Ersatz bereitgestellt.

Unter der augenzwinkernden Überschrift „Today at Apple at Home“ bieten euch Apples „Kreativprofis“ Harriet, Cameron und Adrian drei Projektvideos an, die euch zu mehr Kreativität anleiten und die Zeit in den eigenen vier Wänden verkürzen sollen.

Mit dem iPad spielerische Porträts zeichnen

Eindrucksvolle Fotos mit dem iPhone einfangen

Mit dem iPhone Fotos voller Persönlichkeit schießen