Auf amazon.de: Sonderseite zeigt alle Gutscheine mit persönlicher Berechtigung

Hin und wieder spielt der Online-Händler Amazon attraktive Gutscheine ohne Zweckbindung aus. Diese sorgen wie in diesem aktuellen Fall etwa dafür, dass Bestellungen ab 25 Euro pauschal um 5 Euro reduziert werden, richten sich häufig aber nicht an alle Kunden, sondern lediglich an ausgewählte Konten.

Insert

You are going to send email to