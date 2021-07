Indie-Filmstudio A24: Apple soll an Übernahme interessiert sein

Das unabhängige amerikanische Filmstudio A24 ist noch keine 10 Jahre alt, hat aber bereits zahlreiche Produktionen für Kino, TV und Streaming abgeliefert, die bei Zuschauern und Kritiker gut angekommen sind. Zu den erfolgreichsten Filmen bislang zählen Hereditary, Lady Bird, Moonlight, Uncut Gems und Midsommar.

Seit 2019 hat das Studio häufiger auch mit Apple kollaboriert und für Apple TV+ unter anderem an The Elephant Queen, Boys State, On the Rocks und The Tragedy of Macbeth gearbeitet.

Für 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar

Nun könnte Apple kurz davor stehen, sich das Indie-Filmstudio einzuverleiben. Wie das Fachmagazin Variety exklusiv berichtet, sollen die A24-Verantwortlichen ihr Studio derzeit zum Verkauf anbieten und dafür 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar verlangen.

Apple soll zum Kreis der Unternehmen gehören, die Interesse an einem Kauf gezeigt haben sollen. Käme hier eine Übereinkunft zustande, würde sich Cupertino über 100 Mitarbeiter mit Büros in New York, Manhattan und Los Angeles einverleiben, hätte dann aber eine Filmproduktionsfirma im Haus, die sich langfristig um neue Inhalte für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ kümmern könnte.

Etabliertes enfant terrible

A24 besitzt in der Branche den Ruf Wert auf kinematisch ansprechende Produktionen zu legen und neue Territorien zu ergründen, ist sich gleichzeitig aber auch nicht zu fein dafür, hin und wieder mit Material zu hantieren, das gemeinhin wohl eher als B-Movie-Ware klassifiziert werden würde.

Branchenbeobachter sind sich derweil uneins, ob der A24-typische Geschmack eine Übernehme durch einen Technologie-Giganten wie Apple überleben würde. Zuletzt soll Apple mehrere Filmproduktionen abgelehnt haben, die A24 im Katalog von Apple TV+ unterbringen wollte.

A24 hat neben Apple auch mit Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Hulu und Showtime kooperiert.