TKG-Novelle stärkt Verbraucherrechte bei Langzeitverträgen

Die neuen Bestimmungen kippen auch die bislang vor allem in der Telekommunikationsbranche üblichen automatischen Verlängerungen von Langzeitverträgen. Egal ob neu abgeschlossen oder ein bereits laufender Tarif: Nach Ablauf der bei Vertragsabschluss festgelegten initialen Frist könnt ihr das Verhältnis jederzeit mit einem Monat Vorlauf beenden. Die Zeiten, zu denen ihr unter Umständen nur wegen einem Tag Versäumnis auf ein weiteres Jahr gebunden wart, gehören damit der Vergangenheit an.

Wir haben im Vorfeld bereits an verschiedener Stelle auf die von heute an gültigen Regeln hingewiesen. So stärkt das überarbeitete Gesetz beispielsweise eure Position bei im Streit um die vom Anbieter gelieferte Internetgeschwindigkeit. Bei nachweislich zu schwacher Leistung hat der Verbraucher das Recht zur Minderung der Monatsgebühren oder gar einer außerordentlichen Kündigung. Ist ein Anschluss gestört, so muss der Fehler fortan innerhalb von zwei Kalendertagen behoben, oder der Verbraucher entsprechend entschädigt werden.

