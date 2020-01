Tipp: Apple Feiertagskalender anderer Länder zusätzlich nutzen

Je nachdem welche Länder- und Regioneneinstellungen bei eurem Mac gesetzt sind, bietet euch die Kalender-App den von Apple gepflegten Feiertags-Kalender eures derzeitigen Aufenthaltslandes an.

Ihr könnt beliebig viele Feiertagskalender nutzen

Doch auch Deutsche können den dänischen bzw. amerikanischen oder französischen Feiertagskalender abonnieren. Die folgenden fünf Schritte zeigen euch wie.

Öffnet in den Systemeinstellungen den Bereich „Sprache & Region“. Öffnet zudem auch die Einstellungen der Kalender-App.

Region auswählen…

Wechselt nun die Region in den Systemeinstellungen zu dem Land, dessen Feiertagskalender euch interessiert. Wir wählen Dänemark.

Springt in die Kalendereinstellungen, entfernt den Haken bei „Feiertagskalender einblenden“ kurz und setzt ihn danach wieder ein.

… dann kurz den Haken entfernen und wieder setzen.

In der Seitenleiste des Kalenders taucht nun der neue, länderspezifische Feiertagskalender auf. Rechtsklick darauf, und „URL in die Zwischenablage kopieren“ auswählen. Jetzt habt ihr den Link zum Feiertagskalender. Der Dänische sieht so aus:

https://p39-calendars.icloud.com/holidays/dk_da.ics.

Jetzt den Standard-Zustand wieder herstellen, indem ihr erneut die Einstellungen für „Sprache & Region“ öffnet, hier wieder Deutschland auswählt und anschließend noch mal den Häkchen-Tanz in den Kalendereinstellungen tanzt.

Was jetzt kommt, liegt auf der Hand. Im Mac-Kalender wählt ihr „Ablage“ > „Neues Kalenderabonnement“ und fügt hier den soeben freigelegten Link ein. Farbe auswählen, Kalender benennen, Fertig.

Mit kopierter Adresse neu abonnieren.

Fertig! Am 12. April darf sich jetzt sowohl über den Ostersonntag als auch über den Påskedag gefreut werden, zudem erinnert der Kalender vier Tage später nun auch an den Geburtstag der dänischen Königin Margrethe II usw. usf.

Für ausländische Feiertagskalender gilt anschließend, was auch beim deutschen der Fall ist: Die Feiertagskalender sind Kalenderabonnements. Einzelne Feiertage im Feiertagskalender können nicht hinzufügt oder entfernt werden, da die Inhalte nur vom Kalenderanbieter, im aktuellen Beispiel also nur von Apple geändert werden können.