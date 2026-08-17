OpenLogi und LinearMouse: Mehr Funktionen für Logitech-Mäuse

OpenLogi erweitert seinen Funktionsumfang. Die quelloffene Alternative zu Logi Options+ unterstützt mit Version 0.7 nun auch den sogenannten Actions Ring. Das radiale Menü lässt sich etwa mit Befehlen zum Kopieren und Einfügen, zur Mediensteuerung oder Navigation belegen und steht damit auch ohne Logitechs offizielle Software auf kompatiblen Geräten wie der MX Master 4 zur Verfügung.

Bereits zum Start von OpenLogi war der Ansatz klar: Die Anwendung konzentriert sich auf die Mauskonfiguration, arbeitet lokal und verzichtet auf Benutzerkonten sowie Telemetrie. Entwickelt wird OpenLogi in Rust. Neben Bluetooth und Kabelverbindungen unterstützt die Software auch Logitechs Bolt-Empfänger.

Actions Ring und Lautstärke am Daumenrad

Der neue Actions Ring lässt sich über ein eigenes Einstellungsfeld konfigurieren. Nutzer können Symbole und Tastenkürzel festlegen. Ganz auf dem Niveau von Logi Options+ liegt die Umsetzung noch nicht, denn verschachtelte Ordnerstrukturen innerhalb des Rings werden bislang nicht unterstützt.

Hinzu kommen neue Vorgaben für das Daumenrad von Mäusen wie der MX Master 4. Darüber kann OpenLogi jetzt auch die Systemlautstärke erhöhen oder absenken. Außerdem wurde die Unterstützung für Geräte erweitert, die neuere HID++-Funktionen von Logitech verwenden. OpenLogi läuft inzwischen unter macOS, Windows und Linux.

LinearMouse versteht jetzt Logi Bolt besser

Eine zweite quelloffene Maus-App legt ebenfalls nach. LinearMouse 0.11.4 kann auf dem Mac nun Logitech-Mäuse ansprechen, die über einen Bolt-Empfänger verbunden sind. Unterstützt werden die Steuerung der Maus, DPI-Einstellungen und hochauflösende Eingaben des Mausrads.

LinearMouse ist breiter aufgestellt als OpenLogi und kümmert sich allgemein um Maus- und Trackpad-Einstellungen unter macOS.

Damit entwickeln sich zwei unterschiedliche Alternativen zur Hersteller-Software weiter. OpenLogi baut gezielt Funktionen von Logi Options+ nach, während LinearMouse zusätzliche Eingabegeräte und Verbindungsarten in seine bestehende Mac-Werkzeugkiste aufnimmt.