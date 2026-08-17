Motorrad-Intercom: Cardo „Mesh Boost“ bringt drei neue Funktionen

Cardo erweitert seine Packtalk-Kommunikationssysteme mit dem Software-Update „Mesh Boost“. Die wichtigste Änderung betrifft die Gruppengröße im „Dynamic Mesh Communication“ genannten DMC-Netzwerk. Statt bislang deutlich kleinerer Verbünde können sich künftig bis zu 31 Fahrer und Beifahrer miteinander verbinden. Hinzu kommen „Public Mesh“ und „Remote Grouping“ als zwei neue Wege, Gruppen schneller zusammenzubringen.

Das Update wird kostenlos über die Cardo Connect App und die Mac-Anwendung Cardo Update verteilt und richtet sich an DMC-Geräte der zweiten Generation. Unterstützt werden unter anderem Packtalk Pro, Edge und Neo. Frühere Packtalk-Generationen bleiben mit dem erweiterten Mesh kompatibel und können weiterhin mit neueren Geräten kommunizieren. Die neuen Mesh-Boost-Funktionen selbst stehen auf der älteren Hardware allerdings nicht zur Verfügung.

Public Mesh für spontane Verbindungen

DMC organisiert die Teilnehmer einer Gruppe als selbstanpassendes Netzwerk. Verlässt ein Fahrer die Reichweite oder kommt später wieder hinzu, muss die Verbindung nicht von Hand neu aufgebaut werden. Signale können dabei über andere Teilnehmer weitergereicht werden. Das unterscheidet die Technik von einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und macht sie gerade bei größeren Gruppen interessant.

Mit Public Mesh ergänzt Cardo nun einen Modus für spontane Kontakte. Nutzer können ihn über die Cardo Connect App aktivieren und sich damit mit anderen DMC-Nutzern in Reichweite verbinden. Beim von uns bereits ausführlicher betrachteten Packtalk Edge liefen Konfiguration, Audioeinstellungen und Gruppenfunktionen ohnehin schon über die begleitende iPhone-App.

Gruppen lassen sich vor der Tour vorbereiten

Remote Grouping setzt an einem anderen Problem an. Nicht jede Motorradgruppe trifft sich vor dem Start am selben Parkplatz. Künftig lässt sich deshalb schon vorab über die Cardo Connect App ein Einladungslink erstellen und verteilen. Sobald die Teilnehmer später in Funkreichweite gelangen, sollen sich die Geräte automatisch mit dem DMC-Netz verbinden.

Zusammen mit Mesh Boost überarbeitet Cardo auch die Benutzeroberfläche seiner Connect-App und will die Bedienung der neuen Funktionen vereinfachen. Cardo weist zugleich darauf hin, dass die erste Version des Updates weder die Harley-Davidson-Modelle noch die Schuberth-SC-Edge-Geräte einschließt. Für diese ist eine eigene Aktualisierung im vierten Quartal vorgesehen.

Ebenfalls noch nicht Bestandteil von Mesh Boost sind die bereits angekündigten Funktionen Private Chat+ und Cellular Intercom. Beide befinden sich laut Cardo weiterhin in Entwicklung und sollen später folgen.

Parallel baut der Hersteller seine Plattform auch über die klassischen Nachrüstsysteme hinaus aus. Die für Sommer 2026 angekündigten BEYOND-Helme integrieren Kommunikation und weitere Elektronik direkt in die Helmschale. Auch die frühere RISER-App wurde im Frühjahr in Cardo Ride umbenannt und enger an das eigene Kommunikationszubehör herangerückt.