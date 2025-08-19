Tineco S7 Stretch reinigt jetzt auch mit Dampf

Die Produktbezeichnungen von Tineco können durchaus verwirren. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Hersteller seine Geräte zum Teil in verschiedenen Varianten anbietet. Wichtig ist daher auch, was hinter der Modellnummer steht. So kombiniert der neue Floor One S7 Stretch Steam die Zusatzfunktionen der S7-Modelle Stretch und Steam, was bedeutet, er ist besonders flexibel und zudem in der Lage, hartnäckige Flecken mit heißem Dampf zu lösen.

Die Kategorie der Nass-Trocken-Sauger haben wir erst seit kurzer Zeit auf dem Schirm. Anlass war damals die App-Integration des Roborock F25 ACE. Und auch die Geräte von Tineco lassen sich zum Teil per App bedienen. Wir haben bereits den Floor One S7 Stretch ausprobiert, den man sogar per App fernsteuern kann. Ehrlich gesagt spielt die App-Anbindung bei diesen Geräten jedoch eine untergeordnete Rolle. Überzeugen kann diese Produktkategorie durch definitiv durch praktischen Nutzen.

Roboter oder Handgerät – keine klare Antwort

Bei diesem Thema kommt immer wieder die Frage auf, was besser ist – ein Roboter oder ein Handgerät. Hier gibt es zumindest beim Blick auf das aktuelle Angebot in beiden Kategorien keinen Sieger. Luxus, aber auch die beste Lösung ist es, beides zur Hand zu haben. Konkret hängt die Antwort auf diese Frage ansonsten von den Anforderungen ab. Die Roboter präsentieren sich inzwischen als sehr leistungsfähige Geräte, die sich hervorragend insbesondere zur Grundreinigung eignen. Mit einem Nass-Trocken-Sauger kann man dagegen einfach gezielt gegen Verschmutzungen vorgehen, insbesondere wenn diese hartnäckig oder extrem sind. Die Geräte schlucken so gut wie alles und reinigen sich nahezu vollständig von selbst.

Flexibilität und Dampfreinigung kombiniert

Das neueste Modell von Tineco verbindet nun die Flexibilität des Floor One 7 Stretch – man kann diesen flachlegen, um besser unter Möbeln zu reinigen – mit der Option auf eine 140 Grad heiße Dampfreinigung. Damit sollten sich insbesondere hartnäckige Verschmutzungen und potenzielle Hygieneprobleme besser beseitigen lassen, Tineco nennt hier nicht ohne Grund Familien mit Kindern und Tierliebhaber als besondere Zielgruppen für das Gerät.

Die offizielle Preisempfehlung für den Tineco Floor One S7 Stretch liegt bei 799 Euro. Der Hersteller bietet das Gerät über den eigenen Webshop sowie über Amazon zum Einführungspreis von 699 Euro an.

Das Video zeigt den S7 Steam ohne Stretch