Homey-Automationen können dynamische Strompreise einbeziehen

Die Smart-Home-Plattform Homey hat eine neue Funktion vorgestellt, die es Nutzern ermöglichen soll, Komponenten ihrer Smarthome-Installation auf Grundlage der aktuellen Strompreise zu steuern. Auf diese Weise lassen sich insbesondere Geräte mit hohem Stromverbrauch zu Zeiten betreiben, in denen Strom günstiger ist, um die anfallenden Energiekosten zu senken.

Grundvoraussetzung ist hier natürlich ein dynamischer Stromtarif im Haushalt. Ansonsten macht es leider ja keinen Unterschied, ob man die Geräte zu den Peak-Zeiten oder dann betreibt, wenn Strom teils im Überfluss vorhanden ist.

Homey will mit der Funktion die Möglichkeit schaffen, dass Automatisierungen nicht mehr nur von der Uhrzeit oder Anwesenheit abhängen, sondern auch von den Bedingungen am Energiemarkt. Insbesondere bei Geräten wie Heizungen, Waschmaschinen oder Ladestationen für Elektroautos kann es sinnvoll sein, diese dann laufen zu lassen, wenn der Strom günstig angeboten wird und teure Lastspitzen vermieden werden.

Berechnung auf Basis von Börsendaten

Homey ruft die auf die Region des Nutzers bezogenen Preisangaben von europäischen Strombörsen ab. Ergänzend kann man dann feste Zuschläge und Steuern ergänzen oder eigene Berechnungsformeln hinterlegen. Auf dieser Basis wird ein Echtzeitpreis pro Kilowattstunde ermittelt, der nicht nur angezeigt, sondern auch für Automatisierungen genutzt werden kann. Neben stündlichen Preisaktualisierungen ist in einigen Regionen auch die Anzeige in 15-Minuten-Intervallen möglich.

Die Integration ins Homey-System erfolgt mithilfe der sogenannten Flow-Karten. Auf dieser Basis lassen sich dann Abläufe konfigurieren, sodass beispielsweise die Waschmaschine nur während der günstigsten Stunden läuft.

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Die Funktion ist ab sofort mit dem Homey Pro (Anfang 2023), Homey Pro mini und Homey Cloud nutzbar. Auf Homey Pro sei sie ohne zusätzliche Kosten enthalten, erfordert jedoch mindestens die Softwareversion 12.6.0 sowie die Homey-App ab Version 9.5.0. Für die Nutzung mit Homey Cloud ist ein kostenpflichtiges Premium-Abo notwendig.