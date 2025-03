Tineco Floor One S7 Stretch: Wir haben den Wischsauger ausprobiert

Als Hersteller von Reinigungsgeräten dürfte Tineco dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein. Die Marke gehört zum Ecovacs-Universum und ergänzt deren Roboter-Lineup um klassische Saug- und Wischgeräte. Wir haben uns mit dem Floor One S7 Stretch Ultra ein Gerät von Tineco angeschaut, das auf die Nassreinigung von Hartböden spezialisiert ist. Eine App ist auch mit dabei, aber die wird man vermutlich eher selten verwenden.

Zunächst eine wichtige Info bezüglich der Modellbezeichnung und dem Gerätepreis. Der “Floor One S7 Stretch Ultra” ist, wenn wir die Leistungsbeschreibung vergleichen, absolut identisch mit dem Modell “Floor One S7 Stretch”. Die Geräte unterscheiden sich einzig im Lieferumfang und in der Farbe: Beim dunkelgrauen Ultra sind 2 Ersatzrollen, zwei Ersatzfilter und zwei Flaschen Reinigungskonzentrat dabei, mit dem dunkelblauen Standardmodell kommt nur jeweils eine Ersatzrolle und einen Ersatzfilter sowie eine einzelne Flasche Konzentrat.

Preislich macht dies einiges aus. Das Standardmodell kostet regulär 599 Euro und wird aktuell bei Mediamarkt für 479,99 Euro angeboten. Die Ultra-Variante hat eine Preisempfehlung von 699 Euro und ist aktuell bei Amazon für 569 Euro erhältlich. In beiden Fällen handelt es sich um befristete Sonderpreise im Rahmen der aktuellen Frühlingsangebote.

Kombinierte Reinigung für Hartböden

Tineco vermarktet die Geräte aus der Produktreihe “Floor One” als intelligente Nass- und Trockensauger. Diese Bezeichnung ist missverständlich und man muss wissen, dass man damit problemlos auch Haare und Staub aufsaugen kann, der Betrieb jedoch immer in Verbindung mit einer Nassreinigung erfolgen soll. Andernfalls könnte dem Hersteller zufolge die integrierte Wischbürste Schaden nehmen. Somit sind die Geräte ausschließlich für die Verwendung auf Hartböden geeignet.

Der in die Bodeneinheit integrierte Frischwasserbehälter hat eine Kapazität von einem Liter. Das Hinzugeben von Reinigungskonzentrat ist optional, sorgt aber neben einer verbesserten Reinigungswirkung vor allem auch für frischen Duft.

Im Betrieb wird die 25 Zentimeter breite Wischwalze des Geräts permanent feucht gehalten, während der Sauger gleichzeitig den Schmutz von der rotierenden Walze abstreift und diesen mitsamt dem verbrauchten Wischwasser aufsaugt. Beides sammelt sich dann in einem separaten Schmutzwassertank mit 0,7 Liter Fassungsvermögen.

Der Tineco Floor One lässt sich dabei komfortabel über einen Handgriff steuern. Man kommt damit auch bequem unter den Tisch oder Möbel, sofern diese nicht zu niedrig sind. Die Wischeinheit des Saugers hat eine Höhe von knapp zehn Zentimetern, wenn man unter einem Bett oder dergleichen putzen will, kann man den Stiel auch komplett flachlegen, dann ist jedoch eine Höhe von 13 Zentimetern erforderlich. Der Akku mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten sollte problemlos auch für größere Wohnungen ausreichen.

Bei unseren Tests hat sich der Tineco mit gutem Anpressdruck und dennoch leicht über den Boden bewegen lassen und dabei für ein sehr gleichmäßiges Wischergebnis gesorgt. Auch gröbere Verschmutzungen lassen sich einfach entfernen. Bei angetrockneten Flüssigkeiten muss man teilweise mehrfach über die gleiche Stelle fahren. Führt man das Gerät an Kanten entlang, so bleibt ein Streifen von nur knapp einem halben Zentimeter übrig, den die Walze nicht erreicht.

Integriertes Display und Bedienelemente

Der Floor One S7 Stretch Ultra hat ein gut ablesbares Display integriert. Neben dem Akkustand werden darauf auch Informationen zum gewählten Reinigungsmodus angezeigt.

In den meisten Fällen ist der Auto-Modus sicherlich die beste Wahl. Ein integrierter Sensor erkennt hier den Grad der Verschmutzung und passt die Wassermenge und Saugleistung dynamisch an.

Alternativ dazu kann man die maximale Leistungsstufe des Geräts direkt auswählen, wenn man mit hartnäckigen Verschmutzungen zu kämpfen hat. Zusätzlich stehen ein spezieller Modus zum Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten und die Möglichkeit, eigene Vorgaben zu verwenden, zur Verfügung. Zwischen diesen Modi kann man über eine Taste am Haltegriff wählen.

Reinigung und Trocknung

Im Anschluss an die Reinigung der Böden muss man den Schmutzwasserbehälter entleeren. Wenn die Wohnung zuvor nicht blitzeblank war und man zudem vielleicht noch ein Haustier hat, zeigt sich der Reinigungserfolg hier noch ein weiteres Mal deutlich.

Eine Sieb- und Filterkombination fängt Haare und Feststoffe ab. Das sieht zum Teil schlimm aus, lässt sich aber mit Klopapier und anschließend unter fließend Wasser einfach saubermachen. Anschließend schwenkt man noch den Wasserbehälter aus. Wichtig ist hier lediglich, dass der kleine Hepa-Filter vor der nächsten Verwendung komplett getrocknet sein sollte. Im Zweifel kann man hier auch abwechselnd den Ersatzfilter verwenden.

Die Wischwalze selbst wird in der Ladestation auf Knopfdruck automatisch gereinigt. Der Floor One S7 Stretch arbeitet hier mit 85 Grad heißem Wasser und die Bürste wird auch dann wieder einwandfrei sauber und weich, wenn man sich damit zuvor durch gröbere Verschmutzungen gekämpft hat.

Der Selbstreinigungsprozess dauert in etwa zehn Minuten und ist mit einer vergleichsweise hohen Geräuschentwicklung verbunden. Danach ist die Bürste aber nicht nur sauber, sondern auch gleich getrocknet. Ab und an kann man die Ladestation selbst und die Abstreiflippe am Wassertank noch mit einem feuchten Lappen abwischen.

App weitgehend überflüssig

Abschließend wollen wir noch einen schnellen Blick auf die zugehörige App werfen, wobei wir diese eigentlich für nahezu komplett überflüssig halten – es sei denn, ihr interessiert euch dafür, wann und wie oft das Gerät verwendet wurde.

Die einzigen ausschließlich in der Tineco-App verfügbaren Funktionen sind die Konfiguration des manuellen Reinigungsmodus sowie die Angabe, ob man klares Wasser verwendet oder Reinigungslösung zugesetzt hat. Ergänzend hat man hier noch die Möglichkeit, eventuell vom Hersteller bereitgestellte Firmware-Updates einzuspielen.

Unser Fazit zum Tineco Floor One S7 Stretch

Dementsprechend steht für uns bei der Bewertung des Tineco Floor One S7 Stretch dessen Handhabung und Reinigungsleistung im Vordergrund. Insbesondere die Qualität der Reinigung konnte bei unserem Test absolut überzeugen. Die Kombination aus Saugen und Wischen erweist sich als zugleich saubere und vor allem zeitsparende Lösung.

Bezüglich der Handhabung währenddessen gibt es auch nichts zu meckern. Lediglich die beiden Tanks könnte man besser integrieren, das Entnehmen und Einsetzen ist teils etwas umständlich.