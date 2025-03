Roborock F25 ACE ausprobiert: Saugen und Wischen auf einen Rutsch

Unter den von heute an verfügbaren Roborock-Produktneuheiten befindet sich mit dem Roborock F25 ACE ein mit üppigem Funktionsumfang ausgestatteter kombinierter Nass- und Trockensauger. Als Topmodell kombiniert der ACE sämtliche Vorteile der sonstigen in der F25-Produktreihe erhältlichen Geräte und verfügt obendrein noch über eine App-Anbindung.

Auf die App-Integration kann man vermutlich in den meisten Fällen verzichten, aber das Gerät selbst hat hier für ein Aha-Erlebnis gesorgt. Ich hatte eine solche Kombi aus Nass- und Trockensauger noch nie in den Fingern und es bisher tunlichst vermieden, nass zu wischen, wenn zuvor nicht ordentlich gesaugt war. Mit dem neuen Roborock-Sauger ist das komplett egal und man muss sich auch nicht davor fürchten, dass die Pampe aus Haaren, Wasser und Staub hinterher im ganzen Gerät hängt. Der Sauger reinigt sich in der Tat nahezu vollständig von alleine.

„Allesfresser“ für harte Böden

Der Roborock F25 ACE kombiniert eine Nassreinigungswalze mit einer Saugleistung von 20.000 Pascal und eignet sich für die Reinigung von Hartböden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr zusätzlich zu normalen Verunreinigungen Kaffee verschüttet habt oder sich gehäuft Staub und Haare angesammelt haben, das Gerät lässt all dies klaglos verschwinden. Bei länger angetrockneten Flecken muss man höchstens mal mehrfach über die gleiche Stelle fahren, um einen einwandfrei sauberen Boden zu erhalten.

Nach Abschluss der Reinigung setzt man den F25 in eine kombinierte Lade- und Reinigungsstation, wobei es sich hier eher um eine Art Kunststoffwanne handelt, in der das Gerät seine Selbstreinigung durchführt. Dabei wird die Bürste intensiv mit heißem Wasser gewaschen und dabei mit Hochgeschwindigkeit abwechselnd in beide Richtungen gedreht. Ein sogenannter Kammabstreifer entfernt auch Haare zuverlässig von der Rolle, zusätzlich streift ein weiteres Bauteil Schmutz und Wasser ab.

Natürlich löst sich all das Aufgesammelte nicht in Luft auf. Im Anschluss an jeden Einsatz will der Auffangbehälter des Roborock F25 gereinigt werden. Schmutzwasser lässt sich dabei einfach auskippen und es genügt in der Regel, den Tank anschließend nochmal mit sauberem Wasser auszuspülen. Etwas mehr Aufwand ist es, den aufgefangenen groben Schmutz zu entfernen. Man zieht dafür das aus mehreren Stufen bestehende Auffangsieb aus dem Schmutzwassertank und entfernt Haare und Schmutz an besten mit etwas Klopapier, bevor man das Sieb ebenfalls noch etwas ausspült. Unterm Strich geht die Reinigung aber deutlich schneller und auch einfacher von der Hand, als es der Fall bei einem klassischen Bodenwischer wäre.

Uneins sind wir uns mit Roborock allerdings mit Blick auf den Trocknungsvorgang der Walze. Der Hersteller spricht hier von einem „geräuscharmen Modus“, was allerdings keinesfalls den Tatsachen entspricht. Im Anschluss an die Reinigung wird die Wischwalze 20 Minuten lang mit Heißluft getrocknet, während sie sich dreht. Dieser Vorgang ist alles andere als Leise und man erträgt es gerade so, wenn man daneben sitzt, nach Möglichkeit würden wir dem Sauger jedoch einen Platz im Flur oder zumindest nicht direkt neben dem Sofa oder Bett spendieren.

Tastenbedienung und Display

Handeln wir noch kurz die Bedienmöglichkeiten am Gerät selbst und in der App ab. Grundsätzlich genügt es eigentlich wie anfangs schon erwähnt, wenn man den F25 ACE über die Tasten im Handgriff bedient. Neben dem Ein-Ausschalter kann man hier den Reinigungsmodus wechseln und – wenn das Gerät im Dock steht – die Selbstreinigung starten.

Der integrierte Bildschirm informiert über den Akkustand und zeigt zudem an, welchen Reinigungsmodus man gerade gewählt hat. Am komfortabelsten ist die Auto-Einstellung, bei der die Reinigungsleistung auf die Werte des integrierten Schmutzensors reagiert. Alternativ dazu kann man zwischen einem „Schwamm-Modus“ sowie den Stufen Eco und Max wählen.

App als „Bonus“ beim F25 ACE

Mit der App sollte man den Roborock F25 ACE vor allem deshalb verbinden, weil das Gerät auf diesem Weg auch mit Firmware-Aktualisierungen versorgt werden kann. Ergänzend hat man hier teilweise die Möglichkeit, die Reinigungsfunktionen zu modifizieren und beispielsweise auf die Wassermenge und Saugkraft Einfluss zu nehmen.

Beim F25 ACE kann man zudem einen Reinigungszusatz verwenden, der in einen separaten Tank gefüllt und automatisch hinzugegeben wird. Die verwendete Menge lässt sich ebenfalls über die App anpassen. Wir haben das Gerät bislang ausschließlich mit klarem Wasser benutzt. Die Reinigungslösung von Roborock ist im Lieferumfang nicht enthalten und als nächstes steht auf dem Plan, Ausschau nach günstigen Alternativen zu halten.

Eine weitere App-Funktion wird von Roborock nur am Rande erwähnt und dürfte in der Praxis auch eher selten Anwendung finden: Ihr könnt den F25 ACE flach auf den Boden legen (hierfür ist extra eine kleine Rolle in den Handgriff integriert) und dann mit der App fernsteuern. Ein Einsatzzweck wäre beispielsweise die Reinigung unter einem Bett. Unter flache Sofas kommt das Gerät mit seinen knapp 13 Zentimetern Höhe eher nicht.

Sehr gute All-in-one-Lösung für den Hausputz

Grundsätzlich lässt sich der F25 über den Handgriff sehr gut manövrieren. Der in die Bodeneinheit integrierte Frischwassertank sorgt mit dafür, dass der Sauger „gut auf der Straße liegt“. Der Handgriff kann dabei frei im Winkel bewegt und zum Steuern des Saugers seitlich gedreht werden.

Alles in allem hat der F25 ACE wie eingangs bereits gesagt ausgesprochen positiv überrascht. Roborock gibt den regulären Preis für das Gerät mit 549 Euro an und verkauft den Sauger vorübergehend zum Einführungspreis von 499 Euro.

Eine tabellarische Gegenüberstellung der Funktionen aller fünf F25-Modelle von Roborock findet ihr ganz unten auf dieser Webseite des Herstellers.