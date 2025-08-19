Betrügerische Gratis-Downloads auf GitHub

Der Entwickler des App-Switchers Dory macht auf eine schon seit mehreren Wochen auf der Entwicklerplattform GitHub grassierende Betrugsmasche aufmerksam, mit deren Hilfe Nutzern zumindest teilweise auch Malware untergejubelt werden soll. Aktuell war Segev Sherry direkt betroffen. Wie der Entwickler berichtet, hatten Betrüger einen GitHub-Auftritt unter seinem Namen angelegt und seine normalerweise 10 Euro teure Dory-App auf diesem Weg kostenlos zum Download angeboten.

Der Entwickler ist noch dabei, die zum Download angebotene Kopie zu untersuchen. Es ist allerdings zu befürchten, dass diese mit Malware versetzt ist. Das Angebot wurde auf sein Betreiben hin kurzfristig von GitHub entfernt und der Entwickler gibt Nutzern im Zusammenhang mit Download-Angeboten auf GitHub die folgenden drei Ratschläge mit auf den Weg:

Vertraue keinen Repositories mit weniger als 100 Sternen, wenn sie „kostenlose“ Versionen von kostenpflichtigen Apps anbieten.

Führe niemals Skripte oder Paketdateien aus Quellen aus, denen du nicht vollständig vertraust.

Wenn du kein Power-User bist, bleibt der App Store die sicherste Option.

Apps schnell und intuitiv starten

Segev Sherry bietet das Original von „Dory“ zum Preis von 9,99 Euro über den Mac App Store an. Die App richtet sich an Nutzer, die sich keine Kurzbefehle merken können und setzt auf ein einfaches und eingängiges Prinzip zum schnellen Starten von Programmen.

Man klickt die mittlere Maustaste oder drückt die rechte Maustaste und tippt den ersten Buchstaben des App-Namens. Daraufhin werden im Kreis um den Mauszeiger die infragekommenden Anwendungen angezeigt. Die gesuchte App lässt sich dann entweder mit der Maus oder durch mehrfaches Drücken des Buchstabens auswählen und starten.

Alternativ zum standardmäßig aktivierten App-Kreisel kann man die von Dory vorgeschlagenen Apps auch in Form eines Fächers oder als Liste anzeigen lassen. Die App lernt dem Entwickler zufolge bei regelmäßiger Benutzung dazu und priorisiert dann die häufig genutzten Apps bei der Anzeige.