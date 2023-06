Time Machine Schedule: Flexiblere Backup-Optionen – aber zum Jahrespreis

Leider muss man die mit der Software verbundenen Preise erstmal suchen und erfährt am Ende zudem, dass der Entwickler für sein vergleichsweise kleines Tool im Anschluss an einen 30-tägigen kostenlosen Test eine jährliche Gebühr von 3,69 Euro pro Computer veranschlagt. Das ist nicht die Welt, allerdings muss sich die App mit wenngleich etwas weniger flexiblen, aber seit macOS Ventura deutlich aufgewerteten Systemfunktionen und zudem seit langem bewährten kostenlosen Alternativen messen.

Die neue Mac-Anwendung Time Machine Schedule will die standardmäßig in macOS vorhandenen Optionen rund um die Verwendung von Apples Backup-Werkzeug Time Machine erweitern. Die App verspricht gleichermaßen ausführlichere Informationen und mehr Möglichkeiten mit Blick auf die Automatisierung der Datensicherungen.

Insert

You are going to send email to