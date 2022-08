Time Machine Backups einrichten und optimieren

Das Optionen-Fenster im Bereich Time Machine in den Systemeinstellungen erlaubt es dann erstmals, ohne zusätzliche Hilfsmittel auf die Backup-Häufigkeit Einfluss zu nehmen. Alternativ zum Standard „Jede Stunde automatisch“ könnt ihr dann auch festlegen, dass der Rechner nur einmal am Tag oder lediglich jede Woche automatisch über Time Machine gesichert wird. Welche Einstellung hiervon für euch die Beste ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unterm Strich gilt die Faustregel, je häufiger desto besser.

Die fehlende Möglichkeit, auf den automatischen Rhythmus der Backups Einfluss zu nehmen, hat in der Vergangenheit nicht nur für Kritik gesorgt, sondern auch Anwendungen wie den TimeMachineEditor hervorgebracht. Mit dem für Herbst angekündigten macOS Ventura will Apple selbst hier mehr Optionen bieten und integriert die Möglichkeit, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens selbst zu bestimmen, wie oft die Time-Machine-Backups erstellt werden.

