Apple TV+ als App für Vodafone GigaTV

Vodafone bietet den Zugriff auf Apple TV+ jetzt standardmäßig über seine TV-Plattform an. Apples App für Apple TV+ lässt sich dem Anbieter zufolge sowohl auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2 als auch auf der GigaTV Net Box nutzen.

Geschenkt gibt es damit verbunden allerdings nichts. Vodafone weist darauf hin, dass für den Zugang zu Apple TV+ ein über Apple abgeschlossenes Abonnement zum Monatspreis von 6,99 Euro vorausgesetzt wird – es sei denn, ihr habt noch Anspruch auf einen kostenlosen Probelauf. Für Neukunden gibt es die Möglichkeit, den Videodienst von Apple drei Monate lang kostenlos zu testen.

Vodafone erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass es im Rahmen des Tarifs GigaTV Net mit Apple TV 4K zusammen mit dem Zugang zum GigaTV-Angebot auch das aktuelle Modell von Apple TV 4K als Leihgerät gibt. Vodafone legt hier die WLAN-Version von Apple TV bei, alternativ dazu bietet Apple die Set-Top-Box ja auch mit zusätzlich einem Anschluss für Ethernet und der Unterstützung von Thread-Netzwerken an.

Über die GigaTV-App bringt Vodafone unter anderem klassisches Fernsehen mit bis zu 120 TV-Sendern auf Apple TV. Das Paket inklusive der Apple-Box kostet bei 24 Monaten Laufzeit in den ersten sechs Monaten jeweils 9,99 Euro und anschließend 19,99 Euro pro Monat. Zusätzlich fällt allerdings ein einmaliger Bereitstellungspreis in Höhe von 49,99 Euro an.

Netflix und waipu.tv mit 50% Rabatt

An dieser Stelle wollen wir auch nochmal kurz an die noch bis Sonntag vorhandene Möglichkeit erinnern, Netflix in der Kombination mit waipu.tv günstiger abonnieren, als man für Netflix alleine bezahlen würde.

Im Rahmen des Angebots hat man die Möglichkeit, einen von drei Netflix-Tarifen in Kombination mit dem Streaming-Angebot von waipu.tv zwölf Monate lang mit 50 Prozent Preisnachlass zu nutzen. Unterm Strich bezahlt ihr dann für Netflix Standard und Netflix Premium weniger, als wenn ihr diese Abos direkt abschließt, und habt hier noch das normalerweise 12,99 Euro pro Monat teure waipu.tv Perfect Plus mit dabei.