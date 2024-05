Web-Tipp: allekinos.de zeigt Kinoprogramm für ganz Deutschland

Wir dürfen an dieser Stelle mal wieder einen Web-Link streuen und möchten euch die Kinoprogrammübersicht allekinos.de ans Herz legen.

Das noch relativ junge Projekt wurde von dem deutschen Web-Entwickler Nikita Prokopov gestaltet und verfolgt das Ziel, eine umfassende und benutzerfreundliche Programmübersicht für hiesige Kinobesucher anzubieten.

Maximal Informationsdichte

Statt komplexer Auswahlmenüs bietet allekinos.de eine einfache Tabellen-Ansicht, die auf maximale Informationsdichte setzt und auf den unnötigen Ballast verzichtet, den viele der existierenden Websites in dieser Kategorie gewöhnlich mitbringen.

Eben jener Status quo war auch die Motivation hinter der Entwicklung von allekinos.de. Ist das aktuelle Angebot an Kino-Aggregatoren doch häufig mit Werbung überladen und setzt auf eine umständliche Navigation.

Jede Filmvorführung in jedem Kino

Allekinos.de verfolgt hier einen gänzlich anderen Ansatz. Die Website zeigt jede Filmvorführung in jedem Kino Deutschlands in einer einzigen, langen HTML-Tabelle an. Nutzer können diese Tabelle einfach mit der Suchfunktion ihres Browsers durchsuchen, was die Notwendigkeit für aufwändige Benutzeroberflächen und Menüs überflüssig macht.

Die Hauptfunktion von allekinos.de ist das schnelle Filtern der angezeigten Informationen. Nutzer können die angezeigten Inhalte nach Stadt, Stadtteil, Kino, Genre und Film filtern. Zusätzlich gibt es eine Liste anstehender Premieren.

Noch nicht für Mobilgeräte

Noch fehlt allekinos.de eine Optimierung für die Darstellung auf mobilen Geräten. Entwickler Nikita Prokopov arbeitet derzeit noch an einer entsprechenden Lösung, die im besten Fall die gleiche Informationsdichte wie die Desktop-Version bieten soll, ohne dass Nutzer endlos scrollen müssen.

Solltet ihr hin und wieder gerne mal das Lichtspielhaus im Stadtzentrum besuchen, dann solltet ihr euch allekinos.de in den eigenen Lesezeichen sichern und dem neuen Portal einen Testlauf gewähren.