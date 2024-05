Tim Cooks Nachfolge: Plötzlich ist John Ternus im Gespräch

Wenn Apple-Chef Tim Cook morgen, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich als Apple-CEO ausfallen sollte, dann ist davon auszugehen, dass der designierte Nachfolger Jeff Williams heißen wird.

Das Williams in der Lage ist, den Job an der Spitze des Konzerns kurzfristig zu übernehmen, steht seit mehren Jahren. 2015 ernannte Cook seinen engen Vertrauten Williams zum neuen Chief Operating Officer. Williams besetzte damit den gleichen Posten, den Cook unter Steve Jobs innehatte.

Seit 2015 sind nun aber auch schon wieder fast zehn Jahre verstrichen und signifikant mehr in Erscheinung ist Jeff Williams seitdem nicht getreten. Ohnehin hat sich Apples Führungsteam seit der Ära Steve Jobs kaum verändert. Die äußeren Umstände dafür umso mehr.

Apple ist nach wie vor enorm profitabel, kämpft jedoch mit nachlassenden iPhone-Verkäufen, musste Zukunftsprojekte wie das Apple Car einstellen und hat aktuell mit regulatorischen Untersuchungen in den USA und in Europa zu tun, die Teile des Geschäftsmodells in Frage stellen.

Plötzlich ist John Ternus im Gespräch

Ein Klima, in dem Apple nun möglicherweise vor der Planung der Cook-Nachfolge steht. Unter den möglichen Kandidaten taucht plötzlich auch der Name John Ternus auf, der Leiter der Hardware-Entwicklung, wird inzwischen als wahrscheinlicher Nachfolger gesehen.

Ternus, der bei Apple für seine Präsentationsfähigkeiten und seine zurückhaltende Entscheidungsfindung geschätzt wird, könnte auch zukünftig die Stabilität garantieren, die Cooks Zeit als CEO kennzeichnete.

Der Jobs-Zögling ist seit 2001 bei Apple aktiv und war ursprünglich an der Entwicklung externer Mac-Monitore beteiligt. Im Laufe der Jahre übernahm er zunehmend mehr Verantwortung für die gesamte iPad-Linie, später auch für Mac, AirPods und ab 2020 für das iPhone. Vor kurzem übernahm Ternus dann auch noch die Leitung des Teams, das in Cupertino für die Hardwareentwicklung der Apple Watch verantwortlich zeichnet – zuvor unterstand die selbe Truppe noch Jeff Williams.

Kritik an Ternus ist vorhanden, doch verhalten: Bemängelt wird lediglich, dass Ternus teils zu politisch sei und nicht an Apples ambitioniertesten Projekten wie etwa der Apple Vision Pro mitgewirkt hat.

Die Frage der CEO-Nachfolge bei Apple bleibt weiter offen, zudem ist völlig unklar, wann Cook seine Position aufgeben wird. Die bisherige Sicherheit, dass das Zepter definitiv an Jeff Williams weitergereicht wird, fehlt nun aber.