Eurovision Song Contest 2024: Das sagen die Spotify-Daten

Am 11. Mai findet der 68. Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö statt. Unter dem Motto United By Music wird die Musikveranstaltung ab 21:00 Uhr deutscher Zeit im Ersten übertragen und dürfte in vielen Wohnzimmern dann wieder den musikalischen Teppich zu den traditionellen ESC-Parties ausrollen.

Welcher Beitrag hier dann den ersten Platz für sich beansprucht, dürfte letztendlich zwar nur eine nachgeordnet Rolle spielen, das Mitfiebern mit den persönlichen Favoriten ist für viele ESC-Fans jedoch Teil des Rituals.

Inoffizielle Streaming-Rangliste

Unter Verweis auf die eigenen Streamingzahlen hat der Musik-Streaming-Dienst Spotify nun eine inoffizielle Rangliste der teilnehmenden Songs vorgelegt und sprich damit eine Vermutung über den Ausgang des Ratings in der Samstagnacht aus.

Klarer Favorit ist der Song „Europapa“ des niederländischen Künstlers Joost Klein. Dieser wurde im beobachteten Zeitraum zwischen dem 27. März und dem 25. April über 4,6 Millionen Mal gehört und liegt damit noch vor den Beiträgen aus Italien und Schweden auf dem ersten Platz in der Nutzergunst.

Der Song „Europapa“ weist dabei mehr als 20 Prozent mehr Streams auf als der italienische Beitrag von Angelina Mango, die mit ihrem Song „La noia“ auf dem zweiten Platz der Streaming-Charts liegt. Sollte Joost Klein den ESC 2024 gewinnen, wäre dies der sechste Sieg für die Niederlande.

Die meistgestreamten ESC-Songs

Top-10 in Europa

Niederlande – „Europapa“ von Joost Italien – „La noia“ von Angelina Mango Schweden – „Unforgettable“ von Marcus & Martinus Frankreich – „Mon amour“ von Slimane Griechenland – „ZARI“ von Marina Satti Spanien – „ZORRA“ von Nebulossa Schweiz – „The Code“ von Nemo Ukraine – „Teresa & Maria“ von Jerry Heil, alyona alyona Israel – „Hurricane“ von Eden Golan Großbritannien – „Dizzy” von Olly Alexander

Auch die Auswertung der deutschen Hörer-Charts zeichnet ein ähnliches Bild. Hierzu lande erfreut sich „Europapa“ ebenfalls großer Beliebtheit und führt die Liste der meistgestreamten ESC-Songs 2024 an.

Auf den weiteren Plätzen folgen der deutsche Beitrag „Always on the run“ von ISAAK und „La noia“ von Angelina Mango aus Italien.

Top-10 in Deutschland