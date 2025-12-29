IKEA bietet seine Matter-Produkte jetzt dauerhaft günstiger an

IKEA hat seit Anfang dieses Monats diverse neue Smarthome-Produkte im Programm, die auf den Matter-Standard setzen. Überraschenderweise werden die neuen Geräte inzwischen allesamt zu deutlich günstigeren Preisen angeboten, als dies bei der Markteinführung der Fall war. Da es keine besondere Kennzeichnung oder Hinweise auf eine zeitlich begrenzte Aktion gibt, scheint das Einrichtungshaus die Preise für sein neues Matter-Zubehör generell nach unten angepasst zu haben.

Smarthome-Sensoren ab 7 Euro

Von den angebotenen Smarthome-Sensoren ist der Wassersensor KLIPPBOK am deutlichsten im Preis gefallen. Hier bezahlt man jetzt nur noch 6,99 Euro statt zuvor 9,99 Euro.

Der Klimasensor TIMMERFLOTTE, der Bewegungssensor MYGGSPRAY und der Tür/Fenstersensor MYGGBETT sind jetzt bereits für jeweils 7,99 Euro statt bislang 9,99 Euro zu haben.

Auch der bislang für 39,99 Euro erhältliche Luftqualitätssensor ALPSTUGA ist preislich deutlich attraktiver geworden. IKEA hat den Preis für diesen auf nun nur noch 29,99 Euro reduziert.

Auch einige der von IKEA angebotenen Fernbedienungen lassen sich jetzt günstiger als zu ihrer Markteinführung erstehen. Das Modell BILRESA mit Scrollrad kostet mit 5,99 Euro jetzt einen Euro weniger. Beim Standardmodell mit Dualschalter wurde der Preis für das Dreierset von 14,99 Euro auf 12,99 Euro reduziert.

E27-Lampe für 5 Euro

Über die verschiedenen Sensoren und Zubehörgeräte hinaus umfasst das Matter-Portfolio von IKEA auch jede Menge Leuchtmittel. Die neuen Leuchtmittel fasst IKEA unter dem Namen KAJPLATS zusammen. Dazu zählen Lampen für verschiedene Fassungen sowie Sets mit Fernbedienung. Der Preis für das günstigste Produkt hier, eine E27-Lampe mit Weißspektrum, ist von 6,99 Euro auf 4,99 Euro gefallen.

Konkrete Infos zu den Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Geräte könnt ihr auf den jeweiligen Produktseiten nachlesen. Grundsätzlich lassen sich diese über Matter direkt in andere Smarthome-Systeme integrieren, sofern ein entsprechender Router vorhanden ist. In Verbindung mit einem DIRIGERA-Hub von IKEA stehen möglicherweise zusätzliche Funktionen über den Standardumfang von Matter hinaus zur Verfügung.