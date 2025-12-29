Sensoren, Schalter und Leuchtmittel
IKEA bietet seine Matter-Produkte jetzt dauerhaft günstiger an
IKEA hat seit Anfang dieses Monats diverse neue Smarthome-Produkte im Programm, die auf den Matter-Standard setzen. Überraschenderweise werden die neuen Geräte inzwischen allesamt zu deutlich günstigeren Preisen angeboten, als dies bei der Markteinführung der Fall war. Da es keine besondere Kennzeichnung oder Hinweise auf eine zeitlich begrenzte Aktion gibt, scheint das Einrichtungshaus die Preise für sein neues Matter-Zubehör generell nach unten angepasst zu haben.
Smarthome-Sensoren ab 7 Euro
Von den angebotenen Smarthome-Sensoren ist der Wassersensor KLIPPBOK am deutlichsten im Preis gefallen. Hier bezahlt man jetzt nur noch 6,99 Euro statt zuvor 9,99 Euro.
Der Klimasensor TIMMERFLOTTE, der Bewegungssensor MYGGSPRAY und der Tür/Fenstersensor MYGGBETT sind jetzt bereits für jeweils 7,99 Euro statt bislang 9,99 Euro zu haben.
Auch der bislang für 39,99 Euro erhältliche Luftqualitätssensor ALPSTUGA ist preislich deutlich attraktiver geworden. IKEA hat den Preis für diesen auf nun nur noch 29,99 Euro reduziert.
Auch einige der von IKEA angebotenen Fernbedienungen lassen sich jetzt günstiger als zu ihrer Markteinführung erstehen. Das Modell BILRESA mit Scrollrad kostet mit 5,99 Euro jetzt einen Euro weniger. Beim Standardmodell mit Dualschalter wurde der Preis für das Dreierset von 14,99 Euro auf 12,99 Euro reduziert.
E27-Lampe für 5 Euro
Über die verschiedenen Sensoren und Zubehörgeräte hinaus umfasst das Matter-Portfolio von IKEA auch jede Menge Leuchtmittel. Die neuen Leuchtmittel fasst IKEA unter dem Namen KAJPLATS zusammen. Dazu zählen Lampen für verschiedene Fassungen sowie Sets mit Fernbedienung. Der Preis für das günstigste Produkt hier, eine E27-Lampe mit Weißspektrum, ist von 6,99 Euro auf 4,99 Euro gefallen.
Konkrete Infos zu den Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Geräte könnt ihr auf den jeweiligen Produktseiten nachlesen. Grundsätzlich lassen sich diese über Matter direkt in andere Smarthome-Systeme integrieren, sofern ein entsprechender Router vorhanden ist. In Verbindung mit einem DIRIGERA-Hub von IKEA stehen möglicherweise zusätzliche Funktionen über den Standardumfang von Matter hinaus zur Verfügung.
Ich bekomme diesen Timmerflotte einfach nicht eingebunden
Für alle HASS User: Ich hab Stunden versucht das Zeug über Zigbee zu verbinden. Hab sehr später gemerkt, dass die auf Thread oder Matter setzen
Sorry, aber das war doch seit der Ankündigung klar, dass die neuen Geräte nicht mehr auf Zigbee basieren. Genau genommen setzen sie auf „Matter over Thread“. Thread ist dabei die Netzwerktechnologie und Matter der Standard. Es gibt zum Beispiel auch Geräte mit „Matter over Wi-Fi“, die meisten aktuellen Matter-LED-Strips verwenden derzeit (leider) Matter over Wi-Fi. Ich würde, wenn möglich, immer versuchen, Thread-Geräte zu bekommen statt Wi-Fi. Das entlastet das heimische WLAN, und Thread bildet, wie Zigbee, eigenständig ein Mesh-Netzwerk untereinander, das sich mit entsprechenden Geräten (in der Regel alles mit Stecker) selbst verstärkt. Das Ganze ist wirklich verwirrend, wenn man sich noch nicht intensiver damit beschäftigt hat.
Der macht echt Probleme. Hab ihn eingebunden, aber nach zwei Wochen ist er nicht mehr verfügbar. Danach brauche ich mehrere Anläufe zum pairen. Gibt wohl ein Problem mit dem timeout. Hoffe es gibt bald ein Firmware Update.
Kauft den Krams nicht. Ich hab 2 matter Sensoren von Ikea beide nicht eingebunden bekommen in mein Home assistant. Alle anderen matter geràte laufen.
Aber warum sollte man ihn nicht kaufen, nur weil du scheinbar nicht lesen kannst?
Nur weil Matter drauf steht heißt es nicht, dass es Matter over WiFi ist.
Gruß
derMitch85
Heißt für Home Assistant? Ich brauche zwingend das Ikea Hub?
Oder einen HomePod mini. Oder die ZBT-2 Antenne. Oder halt irgendein anderes thread fähiges entsprechendes Gerät
@wetTiger
Nein. Du brauchst Thread Border Router zb. HomePods (2. gen und Mini) oder ein neueres Apple TV. Oder du richtest Home Assistant selbst als OpenThread Router ein, dann brauchst du aber einen entsprechenden USB-Stick. Der Ikea Hub ist nicht notwendig für eine Matter Integration in Home Assistant.
Ich habe mir zwei TIMMERFLOTTE zum Preis von 9,99€ bestellt. Die waren gerade zwei Tage hier, da fiel der Preis. Das fand ich schon ärgerlich, aber war jetzt auch kein Drama. Die Einrichtung war sehr einfach. Den beiliegenden Code gescannt und nach ein wenig Wartezeit kam das initiale Update. Dies hat dann noch mal ca. 3-4 Minuten gebraucht. Seitdem laufen die beiden ohne Probleme. Was ich vorher nicht wusste, vielleicht nicht genau genug nachgeschaut, die Anzeige am Gerät selber leuchtet nur kurz, um die aktuellen Werte anzuzeigen.
Easy eingebunden bekommen, hat 1 minute gedauert in HAOS. Man sollte auch einen Matter Controller haben (zb Sonoff Dongle)
Hab insgesamt 6x Stück von den Timmerflotte Sensoren. Firmware Update hat HAOS auch direkt gemacht und geht 100x schneller als über Zigbee
Ich finde Hue deutlich besser insgesamt.
1+
Ich setze weiter auf Zigbee. Hab mit matter und thread unter Home Assistant nur Ärger. Ständig setzt ein Gerät oder eine ganze gerätegruppe aus.
Ich bin total begeistert. Habe den CO2 Sensor und den Temperatur Sensor. Funktionieren unter Home Assistant perfekt.
Ich habe alles davon (bis auf den Wassersensor) in Kombination mit mehreren HomePods und einem Apple TV als Thread Border Router sowie Home Assistant im Einsatz. Grundsätzlich bin ich bisher sehr zufrieden damit, allerdings muss ich sagen, dass Thread deutlich empfindlicher zu sein scheint als Zigbee. Wenn es läuft, ist es hervorragend und mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als Zigbee. Doch wenn es Probleme gibt, muss leider die gesamte Kette (Router, Home Assistant und sämtliche Apple-Geräte) neu gestartet werden, damit alles wieder stabil funktioniert. Zigbee wirkt bei mir insgesamt robuster. Außerdem sollte man darauf achten, den Router korrekt zu konfigurieren (IPv6, mDNS, Multicast usw.), da es sonst ebenfalls zu Problemen kommen kann.
Oder einfach eine FRITZ! Box nutzen.
Ha mehrere davon und alles läuft perfekt parallel in HA und Apple Home. Kann ich weiterempfehlen. Ikea wird damit den Smarthome Markt revolutionieren.