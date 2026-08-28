Tim Cooks letzte Tage als CEO: Pokémon schaut im Apple Park vorbei

Tim Cook nutzt seine letzten Tage als Apple-Chef offenbar auch dazu, seinen Nachfolger bei wichtigen Ansprechpartnern vorzustellen. Am Donnerstag empfingen Cook und der künftige CEO John Ternus die Führung der Pokémon Company im Apple Park. Neben Firmenchef Tsunekazu Ishihara war dabei auch der vermutlich deutlich bekanntere Vertreter des Unternehmens angereist: Pikachu.

Cook veröffentlichte zu dem Besuch ein kurzes Video auf X. Die Tagesordnung habe aus drei Punkten bestanden: das Pokémon-Team John Ternus vorstellen, über Gaming sprechen und Pikachu höflich darum bitten, dem Teich fernzubleiben. „Zwei von drei wurden erledigt“, kommentiert Cook den Ausflug.

Drei Punkte auf Cooks Tagesordnung

Das Video zeigt Pikachu beim Rundgang über das Apple-Park-Gelände, unter anderem am Regenbogenbogen und zwischen den Apfelbäumen. Am Ende trifft die Figur gemeinsam mit Ishihara auf Cook und Ternus – allerdings erst, nachdem der Abstecher zum Wasser offenbar doch nicht verhindert werden konnte.

Worüber Apple und die Pokémon Company konkret gesprochen haben, ist nicht bekannt. MacRumors verweist lediglich auf das von Cook genannte Thema Gaming. Auf Apples Plattformen sind zahlreiche Pokémon-Titel vertreten, darunter Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon UNITE und Pokémon Champions.

Today’s agenda at Apple Park: Introduce the @Pokemon team to John, talk gaming, and politely ask Pikachu to stay out of the pond. Two out of three were accomplished. pic.twitter.com/KzirV3VX8U — Tim Cook (@tim_cook) August 27, 2026

Führungswechsel läuft längst im Hintergrund

Der ungewöhnliche Besuch passt zugleich zur derzeit laufenden Übergabe an der Apple-Spitze. Wie wir Anfang der Woche berichtet haben, übernimmt John Ternus am 1. September offiziell den CEO-Posten von Tim Cook. Apple hatte den Wechsel bereits im April angekündigt und beide Manager arbeiten seitdem eng zusammen.

Cook verschwindet anschließend allerdings nicht aus dem Unternehmen. Er wechselt in die neu geschaffene Rolle des Executive Chairman und soll Apple unter anderem weiterhin bei politischen Kontakten vertreten. Apple spricht ausdrücklich von einem langfristig vorbereiteten Übergang.

Die interne Verabschiedung hat ebenfalls bereits stattgefunden. Rund 200 Gäste kamen vergangenes Wochenende im Apple Park zusammen, OneRepublic sorgte für die musikalische Begleitung. Unter den Rednern waren Laurene Powell Jobs, Eddy Cue, Jeff Williams und Ternus selbst. Der Pokémon-Besuch zeigt nun, dass zur Stabübergabe offenbar auch die eher unterhaltsamen Termine mit Geschäftspartnern gehören.