GTA VI zeigt sich ausführlich: 27 Minuten aus Vice City

Rockstar Games hat seine bislang mit Abstand ausführlichste Vorschau auf „Grand Theft Auto VI“ für alle zugänglich gemacht. Nachdem das knapp 27 Minuten lange Video gestern zunächst sechs Stunden exklusiv bei Netflix zu sehen war, steht der „Extended Look“ jetzt kostenlos auf YouTube und der Rockstar-Webseite bereit. Sämtliche gezeigten Szenen wurden nach Angaben der Entwickler direkt auf einer regulären PlayStation 5 aufgenommen.

Wer YouTubes Videokompression umgehen möchte, bekommt sogar eine eher ungewöhnliche Alternative. Rockstar bietet die Präsentation über seine offizielle GTA-VI-Webseite zum Herunterladen an. Die hochauflösende Datei bringt rund 14,2 GB auf die Waage. Den Extended Look lässt sich alternativ direkt bei Rockstar ansehen.

Jason und Lucia wechseln sich nahtlos ab

Die Präsentation zeigt erstmals längere zusammenhängende Spielszenen. Im Mittelpunkt stehen erneut Jason Duval und Lucia Caminos, zwischen denen fließend gewechselt werden kann. Bei einer Verfolgungsjagd übernimmt beispielsweise zunächst Jason das Steuer, während Lucia schießt – anschließend lassen sich die Rollen tauschen.

Zu sehen sind klassische GTA-Zutaten wie Überfälle, Schießereien und gestohlene Autos, aber auch Clubs, Bootsfahrten, Fallschirmsprünge, Tauchen und weitere Freizeitaktivitäten. Natürlich kehrt auch das aus älteren Serienteilen bekannte Fahndungslevel mit sechs Sternen zurück.

Leonida soll glaubwürdiger auf Spieler reagieren

Mindestens ebenso auffällig wie die Grafik ist der Detailgrad der Spielwelt. Rockstar will den fiktiven US-Bundesstaat Leonida stärker auf das Verhalten der Spieler reagieren lassen als frühere GTA-Schauplätze. Wer beispielsweise offen mit einem Gewehr durch eine belebte Straße läuft, soll nicht länger weitgehend unbehelligt bleiben.

Welcher Aufwand dahinter steckt, zeigt ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen von Dazed. Rockstar beschäftigt mittlerweile mehr als doppelt so viele Mitarbeiter wie zur Veröffentlichung von „Red Dead Redemption 2“. Eine Niederlassung in Los Angeles arbeitet nahezu ausschließlich an Fußgängern und anderen Nebenfiguren. Mehr als 50 echte Street-Art-Künstler haben Wandbilder für Vice City gestaltet, das Fahrverhalten der Autos wird unter anderem mit professionellen Rennfahrern entwickelt.

Auch Jason und Lucia verändern sich abhängig vom Spielverhalten. Nahrung kann sich auf ihr Gewicht auswirken, Training baut sichtbar Muskeln auf und längere Nächte ohne Schlaf sollen Spuren im Gesicht hinterlassen. Kleidung, Frisuren und weitere Details sollen zudem stärker widerspiegeln, wo sich die Figuren aufhalten und wie sie leben.

Mehr als 80 Stunden Spielzeit möglich

Wie umfangreich GTA VI am Ende tatsächlich ausfällt, lässt sich noch nicht exakt beziffern. Einen interessanten Anhaltspunkt liefert jedoch Rockstar-North-Co-Chef Rob Nelson. Er hat nach eigenen Angaben einen eigenen Durchlauf mit rund 80 Stunden Spielzeit absolviert. Darin waren die Handlung und einige optionale Aktivitäten enthalten. Für eine vollständige Erkundung dürfte entsprechend noch mehr Zeit nötig sein.

Bis zum Start bleiben noch knapp drei Monate. „Grand Theft Auto VI“ erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen laufen bereits seit Juni.