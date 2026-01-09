Intricuit will MacBook-Bildschirme zu einem Touchscreen machen

Das Unternehmen Intricuit will MacBooks um eine Touch-Bedienung erweitern. Realisiert werden soll dies durch einen „Magic Screen“ genannten Aufsatz, der vor das Display gesetzt wird und sich über eine Kabelverbindung mit dem Computer verbindet. Der Markteinführung soll eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter vorausgehen.

Nach Angaben des Herstellers lässt sich das Zusatzdisplay ohne Umbauten am MacBook anbringen. Die in die verschiedenen MacBook-Modelle integrierten Magnete sollen für eine passgenaue Fixierung sorgen. Nach dem Anschluss könne man den Bildschirm dann wie die Touch-Oberfläche des iPads nutzen, etwa zum Tippen, Wischen oder Zoomen.

Inklusive Eingabestift

Im Lieferumfang des „Magic Screen“ soll auch ein darauf abgestimmter Eingabestift enthalten sein, der beispielsweise Druckstufen unterstützt und auch eine schwebende Zeigerposition erkennen kann. Damit richte sich das Produkt in besonderem Maß auch an Nutzer, die mit ihrem MacBook zeichnen, skizzieren oder handschriftliche Notizen anfertigen wollen. Als weitere Anwendungsbereiche werden Präsentationen, kreative Software und Spiele sowie die Möglichkeit zur Steuerung von iOS-Apps mittels Bildschirmspiegelung genannt.

Der Anbieter bewirbt zudem die Möglichkeit, den Bildschirm auch vom Notebook gelöst als eigenständiges Grafiktablett zu verwenden. Bei Nichtbenutzung soll eine im Lieferumfang enthaltene Hülle das Zusatzdisplay schützen, die ansonsten auch als Stütze verwendet werden kann, um die Bewegungen des MacBook-Bildschirms bei der Touch-Bedienung zu reduzieren.

Startpreis 139 Euro

Intricuit will den „Magic Screen“ zum Start passend für neuere Modelle des MacBook Pro und MacBook Air anbieten. Wer sich früh für die Unterstützung über Kickstarter entscheidet, soll bereits für 139 Dollar zum Zug kommen. Konkrete Informationen soll es allerdings erst zum Start der Kickstarter-Kampagne geben. Ein Termin hierfür wurde noch nicht genannt, Interessenten können sich allerdings für einen Info-Newsletter einschreiben.