Thunderbolt-4-Docks werden jetzt deutlich günstiger

Mit der zunehmenden Verbreitung von Thunderbolt 5 werden ältere Docking-Stationen, die lediglich Thunderbolt 4 unterstützen, spürbar günstiger. So hat der Zubehöranbieter Satechi sein Thunderbolt 4 Dock zumindest vorübergehend drastisch im Preis gesenkt. Satechi bietet das Gerät über Amazon zum Preis von 199,99 Euro an. Die ursprüngliche Preisempfehlung lag bei 379,99 Euro und damit fast doppelt so hoch.

Zumindest, wenn man mit Geräten arbeitet, die ohnehin kein Thunderbolt 5 unterstützen, können solche preisreduzierten Docks für Thunderbolt 4 eine interessante Alternative sein. Das Satechi-Dock beispielsweise erweitert einen verbundenen Mac nicht nur um eine Vielzahl zusätzlicher Anschlüsse, sondern ersetzt bei MacBooks zudem auch ein separates Netzteil. Ein verbundener Rechner kann über das Dock auch bis zu 96 Watt Ladeleistung beziehen.

Hält elf Anschlussmöglichkeiten bereit

Das Dock von Satechi ist vor rund drei Jahren in den Handel gekommen und ist mit insgesamt elf Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Auf der Rückseite des 19,5 × 8,5 × 3 cm großen, aus Aluminium gefertigten Tischgeräts finden drei Anschlüsse für Thunderbolt 4, ein Anschluss für Gigabit-Ethernet sowie drei Anschlüsse für USB-A 3.2.

Auf der Vorderseite stehen neben dem Thunderbolt-4-Host-Anschluss und einer Buchse für USB-A 2.0 noch ein Kartenleser vom Typ UHS-II SD sowie ein 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer oder Audiogeräte zur Verfügung.

Die Stromversorgung für die Docking-Station selbst erfolgt über ein externes Netzteil, das über eine DC-Buchse auf der Geräterückseite verbunden wird.

Laut Herstellerangaben unterstützt das Dock bei neueren Mac-Modellen den Anschluss von bis zu zwei 4K-Bildschirmen. Bei Macs mit Apples M1- oder M2-Prozessor wird nur ein Bildschirm unterstützt.

Mit Thunderbolt 5 wird es deutlich teurer

Das Angebot an Geräten mit Unterstützung für Thunderbolt 5 wächst derweil beständig. Allerdings muss man für diese Geräte in der Regel den doppelten Preis oder noch darüber veranschlagen, zuletzt haben wir über die folgenden Neuerscheinungen berichtet: