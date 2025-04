TS5 und TS5 Plus: Zwei neue Thunderbolt-5-Docks von CalDigit

Der Zubehörhersteller CalDigit hat zwei neue Dockingstationen vorgestellt, die mit Thunderbolt 5 ausgestattet sind. Die Modelle TS5 und TS5 Plus sollen insbesondere Nutzern von leistungsstarken Rechnern wie dem MacBook Pro eine umfassende Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten bieten.

TS5 und TS5 Plus: Fast 150 Euro Preisunterschied

Beide Docks unterstützen laut Hersteller eine Datenübertragungsrate von bis zu 120 Gbit/s und ermöglichen eine Stromversorgung mit bis zu 140 Watt – genug, um selbst leistungshungrige MacBooks vollständig über ein einziges Kabel zu betreiben.

Das TS5 Plus unterscheidet sich vom Basismodell durch eine höhere Zahl an Schnittstellen sowie durch eine technische Besonderheit: Erstmals setzt CalDigit bei einer Dockingstation auf zwei separate USB-Controller für seine 10-GBit/s-Anschlüsse. Dadurch könne die Bandbreite besser verteilt und Engpässe bei gleichzeitig angeschlossenen Geräten reduziert werden. Insgesamt stehen beim TS5 Plus 20 Anschlüsse zur Verfügung, darunter fünf USB-C und fünf USB-A mit hohen Übertragungsraten. Der Ethernet-Anschluss basiert auf einem 10GbE-Modul.

Das TS5 Plus ist ab Ende Mai verfügbar

Unterschiede zwischen TS4, TS5 und TS5 Plus

Im Vergleich zum Vorgängermodell TS4 bieten TS5 und TS5 Plus eine deutlich höhere Gesamtbandbreite sowie mehr Leistung bei der Stromversorgung. Während das TS4 maximal drei Thunderbolt-4-Anschlüsse mit 40 Gbit/s zur Verfügung stellte, sind es beim TS5 Plus drei Thunderbolt-5-Anschlüsse mit 80 Gbit/s.

TS5: 4 Thunderbolt-5-Ports mit je 15 Watt

Außerdem wurde der maximale Durchsatz über PCI-Express von 32 Gbit/s auf 64 Gbit/s erhöht. Nutzer eines TS5 Plus profitieren zudem von einem leistungsstärkeren 330-Watt-Netzteil sowie einem 36-Watt-Ladeanschluss für Peripheriegeräte.

Beide neuen Docks unterstützen je nach Betriebssystem unterschiedliche Displaykonfigurationen. macOS-Systeme unterstützen wahlweise zwei 4K-Displays mit 240 Hz oder zwei 6K-Displays mit 60 Hz. Die DisplayPort-Version wurde auf 2.1 angehoben, was laut Hersteller für bessere Kompatibilität mit modernen Monitoren sorgen soll.

Die Markteinführung des TS5 Plus ist in Europa für Ende Mai 2025 vorgesehen, der Preis liegt bei 559,29 Euro. Das günstigere TS5 soll ab Juni verfügbar sein und wird mit 416,49 Euro angegeben.

TS5 Plus: 3 Thunderbolt-5-Ports mit je 36 Watt

CalDigit: TS5 und TS5 Plus im Video