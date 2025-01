Thunderbolt-5-Dock von Sonnet hat Speichererweiterung bereits integriert

Der Hardware-Anbieter Sonnet hat mit dem Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock das branchenweit erste Thunderbolt 5-Dock mit integriertem SSD-Speicher angekündigt. Das Gerät, das neben Macs auch mit Windows-Computern, Chromebooks und dem iPad Pro kompatibel ist, soll in Varianten mit einem, zwei oder vier Terabyte SSD-Speicher erhältlich sein.

Sonnet peilt mit dem neuesten Modell seiner Echo-Docks insbesondere Benutzer im professionellen Umfeld an. Das Gerät bietet jeweils vier Anschlüsse vom Typ Thunderbolt 5 und USB-A 3.2, sowie einen 2.5 Gb-Ethernet-Anschluss an. Zudem bietet das Dock einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie Lesegeräte für SD- und microSD-Karten. Je nach Computer können bis zu zwei 8K-Displays, zwei 6K-Displays oder drei 4K-Displays mit dem Dock verbunden werden

Der Uplink-Anschluss unterstützt die volle bidirektionale Datenbandbreite von 80 Gbit/s und kann ein verbundenes Notebook zugleich mit bis zu 140 Watt Ladestrom versorgen. Darüber hinaus verfügt das Dock über drei Thunderbolt 5-Peripherieanschlüsse, die auch mit den älteren Standards Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 sowie USB 4 und USB 3 kompatibel sind. Zwei davon liefern jeweils bis zu 15 Watt und der dritte bis zu 60 Watt für das Aufladen und den Betrieb von verbundenen Geräten. Über die vier Anschlüsse vom Typ USB-A werden jeweils bis zu 7,5 Watt Leistung abgegeben.

SSD-Speicher ab Werk integriert

Sonnet liefert sein Echo 13 Thunderbolt-5-Dock standardmäßig mit vorinstalliertem SSD-Speicher von Kingston aus. Hier sind Konfigurationen mit einem, zwei oder vier Terabyte Speicher erhältlich.

Der ab Werk integrierte SSD-Speicher schlägt sich auch deutlich in den von Sonnet genannten Verkaufspreisen nieder. So soll das neue Echo-Dock unter der Artikelnummer ECHO-DK13T5-1 mit 1 TB SSD-Speicher zum Preis von 586 Euro, mit 2 TB SSD-Speicher für 730 Euro (Artikelnummer ECHO-DK13T5-2) und mit 4 TB SSD-Speicher für stolze 979 Euro (Artikelnummer ECHO-DK13T5-4) in den Handel kommen.