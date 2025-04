Anker Prime: Thunderbolt-5-Dockingstation mit 14 Anschlüssen

Der US-amerikanische Elektronikhersteller Anker wird seine Dockingstationen um ein neues Thunderbolt-5-Modell erweitern. Die „Anker Prime TB5 Docking Station (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5 )“ richtet sich an Nutzer, die mehrere externe Geräte und Monitore über eine zentrale Verbindungseinheit an ihren Rechner anschließen möchten.

Das Gerät verfügt über insgesamt 14 Anschlüsse, darunter Thunderbolt-5-Ports, USB-A/-C, HDMI beziehungsweise DisplayPort, Kartenleser sowie einen 2,5-Gigabit-Ethernet-Port. Der Würfel ist Ankers erste Dockingstation, die den neuen Thunderbolt-5-Standard unterstützt.

Ein integriertes Netzteil macht zusätzliche Ladegeräte überflüssig und ermöglicht unter anderem eine Ladeleistung von bis zu 140 Watt über den primären Thunderbolt-Anschluss. Damit lässt sich ein MacBook Pro in etwa einer halben Stunde auf 50 Prozent laden.

Anschlussvielfalt für macOS und Windows

An der Vorderseite befinden sich zwei USB-C- und ein USB-A-Anschluss mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s, ein kombinierter Audioanschluss sowie ein Einschaltknopf. Kartenleser für SD- und microSD-Karten sind seitlich untergebracht. Auf der Rückseite finden sich weitere USB-A-Anschlüsse, ein Ethernet-Port, HDMI 2.1 oder DisplayPort 2.1 sowie drei Thunderbolt-5-Ports – ein Eingang und zwei Ausgänge. Die HDMI- und DisplayPort-Ausgänge lassen sich allerdings nicht parallel nutzen.

Die Dockingstation unterstützt unterschiedliche Monitor-Setups in Abhängigkeit von der verwendeten Hardware. Bei aktuellen Apple-Geräten mit M4-, M1-Pro- oder M1-Max-Chips seien bis zu zwei 6K-Displays mit 60 Hertz oder ein einzelnes 4K-Display mit 144 Hertz möglich. Windows-Nutzer könnten – je nach verbauter Grafikeinheit – bis zu zwei 8K-Bildschirme gleichzeitig betreiben. Geräte mit älteren Apple-Chips oder einfachem M1/M2/M3-Prozessor seien hingegen weiterhin auf einen externen Bildschirm beschränkt.

Ein aktives Kühlsystem im Inneren soll für einen stabilen Betrieb unter Last sorgen. Eine LED-Anzeige informiert über den Betriebszustand der Dockingstation. Firmware-Updates lassen sich über die zugehörige Anwendung, den „Anker Dock Manager“ einspielen. Das Gerät wiegt rund 1,1 Kilogramm, misst etwa 12 cm × 12 cm × 8 cm und soll in kürze zu einem Preis von rund 400 US-Dollar erhältlich sein. Voraussetzung für den Betrieb ist ein Mac mit macOS 15 oder neuer. In den USA wird das Gerät bereits gelistet. In Deutschland fehlt die Produktseite derzeit noch.