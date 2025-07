Neuer Pass? Ab Freitag werden keine Papierfotos mehr akzeptiert

In dieser Woche läuft die Übergangsfrist für die Verwendung von Papierfotos für die Ausweiserstellung ab. Vom 1. August an sind nur noch digitale Passbilder erlaubt, die entweder direkt in der ausstellenden Behörde oder bei zertifizierten Partnern erstellt werden.

Ursprünglich sollte diese gesetzliche Vorgabe bereits im Mai umgesetzt werden. Technische Probleme und Lieferschwierigkeiten bei den benötigten Geräten hatten diesem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Inzwischen sollten die benötigte Ausstattung bei allen ausstellenden Behörden vorhanden sein und einer Umsetzung der Richtlinie nichts mehr im Weg stehen.

Foto- und Fingerabdruckmaschine der Behörden

Ein wesentlicher Grund für die Maßnahme ist dem Gesetzgeber zufolge die Notwendigkeit, die Sicherheit bei Pass- und Ausweisdokumenten zu erhöhen und dabei insbesondere Manipulationen zu verhindern. Offenbar wurden in der Vergangenheit zum Teil Morphing-Technologien genutzt, um die Gesichter von mehreren Personen digital zu einem Bild zu verschmelzen. Da dann die Gesichtszüge von verschiedenen Personen in einem Lichtbild erscheinen, konnten die Dokumente missbräuchlich verwendet werden.

Antragsteller hat keinen Zugriff mehr

Das neue System sieht vor, dass die für Pässe, Personalausweise und ausländerrechtliche Ausweisdokumente benötigten Fotos entweder direkt bei den zuständigen Behörden oder bei zertifizierten Partnern aufgenommen werden. Führerscheine bleiben zunächst außen vor.

Die Passbehörden und Bürgerbüros wurden diesbezüglich mit der benötigten Hardware ausgestattet. Bei einem Partner aufgenommene Fotos werden von diesem verschlüsselt auf einen Cloud-Server geladen, von dem die ausstellende Behörde sie mithilfe eines individuellen QR-Codes, dem sogenannten Data-Matrix-Code, abrufen kann. Der Antragsteller selbst hat keinen Zugriff mehr auf die Bilder, was Manipulationen generell ausschließen und für die Einhaltung der Qualitätsstandards sorgen soll.

DM und Fotostudios als zertifizierte Partner

Als zertifizierte Partner treten neben der Drogeriekette DM auch verschiedene lokale Fotostudios auf, die sich über einen Dienst namens Alfo-Passbildsuche finden lassen.