Thunderbird 102: Das große Jahresupdate ist da

Runderneuert wurde das Thunderbird-Adressbuch, das nicht nur die Verwaltung von Kontakten, Kontaktdaten und Gruppen vereinfachen soll, sondern auch einen ersten Blick auf die geplante Marschrichtung des gesamten Thunderbird-Projektes gewährt – sowohl in Sachen Design als auch in Sachen User Experience. Das neue Thunderbird-Adressbuch unterstützt den vCard-Standard und soll als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Nachrichten dienen.

Die freie E-Mail-Applikation Thunderbird steht in der neuen Version 102 zum Download zur Verfügung. Neben Installationspaketen für Windows und Linux ist der E-Mail-Client auch in einer Ausgabe für macOS erhältlich und setzt auf Apples Rechnern macOS Sierra 10.12 zur Installation voraus.

Insert

You are going to send email to