Theine 4 für den Mac: Fokus-Dimmer und versteckter Desktop

Die Mac-Anwendung Theine liegt seit wenigen Tagen in Version 4 vor und erweitert ihren bislang klar umrissenen Aufgabenbereich. Die App kann den Mac weiterhin für eine festgelegte Dauer oder dauerhaft wach halten und verhindert dabei Ruhezustand, Bildschirmabdunklung und Bildschirmschoner. Neu hinzu kommen zwei Funktionen für Präsentationen und konzentrierteres Arbeiten.

Theine setzt macOS 15 oder neuer voraus und bleibt ausschließlich über den Mac App Store erhältlich. Alle Funktionen lassen sich zudem über Apples Kurzbefehle steuern. Die Wachhalten-Funktion begleitet die Anwendung bereits seit Jahren. Schon 2017 haben wir Theine als schlanke Menüleisten-App vorgestellt, die etwa bei längeren Downloads den unerwünschten Ruhezustand verhindert.

Desktop ausblenden und aktive Fenster hervorheben

Mit „Schreibtisch ausblenden“ kann Theine sämtliche Symbole auf dem Desktop verdecken. Auf Wunsch verschwinden auch Widgets. Stattdessen legt die App ein Bild, eine Farbe oder eine Unschärfe über den Schreibtisch. Die Inhalte werden dabei nicht verändert, sondern lediglich aus der sichtbaren Arbeitsfläche genommen.

Der neue Fokus-Dimmer hebt das aktuell aktive Fenster oder alle Fenster der verwendeten App hervor, indem der übrige Bildschirm abgedunkelt wird. Gerade bei Bildschirmfreigaben lässt sich damit störender Inhalt im Hintergrund reduzieren.

Neue Funktionen kosten für Bestandskunden extra

Für neue Nutzer kostet Theine 4 einmalig 8,99 Euro. Wer die App innerhalb der vergangenen zwölf Monate gekauft hat, erhält die neuen Funktionen ohne Aufpreis. Bei langjährigen Nutzern bleibt das klassische Wachhalten weiterhin verfügbar. Schreibtisch-Ausblendung und Fokus-Dimmer lassen sich für einmalig 4,99 Euro freischalten.

Damit ändert der Entwickler seine bisherige Update-Praxis, bleibt dabei aber fair: Seit 2015 wurden alle Aktualisierungen ohne zusätzliche Kosten angeboten. Die neue Staffelung soll die weitere Entwicklung finanzieren, ohne die ursprüngliche Kernfunktion hinter einen erneuten Kauf zu stellen. Eine bekannte Einschränkung bleibt bestehen: Wird ein MacBook ohne angeschlossenen externen Bildschirm zugeklappt, verhindert Theine den Ruhezustand nicht.