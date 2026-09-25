Siri Recap: So fasst Apple zukünftig Gespräche zusammen

Mit Siri Recap bekommt die Apple Watch Series 12 eine Funktion, die Gespräche im Alltag automatisch zusammenfassen kann. Statt einer Aufnahme oder eines vollständigen Transkripts sollen kurze Notizen mit Titel, Zusammenfassung und Stichpunkten entstehen. Die technische Umsetzung ist dabei deutlich aufwendiger, als es die fertige Notiz vermuten lässt.

Neue Audio-Funktionen: Siri Recap und Live Rewind

Siri Recap muss ausdrücklich aktiviert werden. Anschließend lässt sich festlegen, wann und wo die Funktion arbeiten darf, beispielsweise nur während der Arbeitszeit oder ausschließlich am Arbeitsplatz. Alternativ kann Recap jederzeit über das Kontrollzentrum ein- und ausgeschaltet werden. Anders als Live Rewind, das nach einem Doppelklick auf die Digital Crown die vergangenen 15 Sekunden aufbereitet, arbeitet Recap im Hintergrund.

Vom Gespräch zur komprimierten Textfassung

Zunächst erkennt ein kleines KI-Modell auf dem S11-Chip lediglich, ob in der Umgebung gesprochen wird. Es zeichnet dabei noch nichts auf und erstellt auch kein Transkript. Erkennt die Uhr ein Gespräch, landet das Audiosignal in einem hardwareseitig abgeschotteten Bereich des Chips. Von dort wird es verschlüsselt an den entsprechenden geschützten Bereich des gekoppelten iPhones übertragen und anschließend von der Uhr gelöscht.

Geplant sind Gesprächszusammenfassungen in der Siri-App

Ist das iPhone vorübergehend nicht erreichbar, versucht die Uhr die Übertragung später erneut. Kommt die Verbindung nicht rechtzeitig zustande, laufen die zugehörigen Schlüssel ab und die verschlüsselten Audiodaten werden gelöscht.

Auf dem iPhone erfolgt die Spracherkennung dann lokal. Ein ebenfalls lokal ausgeführtes Sprachmodell reduziert das Transkript anschließend auf weniger als die Hälfte seiner ursprünglichen Länge. Füllwörter, Wiederholungen und Hinweise auf den Gesprächston sollen dabei verschwinden, während die besprochenen Themen erhalten bleiben. Danach wird auch das ursprüngliche Audiomaterial dauerhaft gelöscht. Übrig bleibt zunächst nur der komprimierte Text, der zusätzlich durch ein Sicherheitsmodell geprüft wird.

Zusammenfassung entsteht in der Apple-Cloud

Für die eigentliche Zusammenfassung überträgt das iPhone diesen Text verschlüsselt an Apples Private Cloud Compute. Dort können zusätzliche Kontextinformationen einfließen. Dazu zählen Kalenderdaten, aktuell wiedergegebene Medien sowie grobe Ortsangaben wie Zuhause, Arbeit, Schule, Stadt oder Land. Auch Kategorien wie Supermarkt oder Park sind möglich. Der genaue Standort und konkrete Orte werden nicht übertragen.

Always On: Der Dauermitschnitt ist eine von vier möglichen Optionen

Die Cloud-Modelle erstellen daraus Titel, Zusammenfassung und Stichpunkte. Bestimmte sensible Informationen wie Finanzdaten, amtliche Kennungen oder Zugangsdaten sollen dabei nicht in die fertige Notiz gelangen. Die Zusammenfassung erscheint anschließend im Recaps-Bereich der Siri-App auf iPhone und Apple Watch. Sie wird nach sieben Tagen automatisch gelöscht, sofern der Nutzer sie nicht ausdrücklich speichert. Bei entsprechend abgesichertem iCloud-Konto kann sie Ende-zu-Ende-verschlüsselt zwischen Geräten synchronisiert werden.

Siri Recap erzeugt weder eine dauerhaft abrufbare Audioaufnahme noch ein wortgetreues Transkript und ordnet Aussagen keinen einzelnen Sprechern zu. Und: Aus der fertigen Zusammenfassung lässt sich das ursprüngliche Audiomaterial nicht rekonstruieren.

Erst Ende 2026 und nicht in der EU

Die Funktion startet Ende 2026 als Beta zunächst auf Englisch. Benötigt werden eine Apple Watch Series 12 oder Ultra 4 sowie ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone 16 oder neuer, wobei das iPhone 16e ausgenommen ist. In der EU steht Siri Recap zum Start nicht zur Verfügung. Für Siri Recap und weitere servergestützte Audio-Intelligence-Funktionen gelten zudem tägliche Nutzungslimits, die Apple momentan aber noch nicht im Detail aufdröselt.